Kutsu medialle: SDP:n Tulevaisuusfoorumi – mukana SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ja Financial Timesin taloustoimittaja Martin Sandbu

Hyvä median edustaja,

SDP järjestää kolmannen Tulevaisuusfoorumi -tapahtuman Helsingissä 22.–23.4.2022 hotelli Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4). Foorumi kokoaa yhteen SDP:n työryhmien jäsenet sekä eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan tulevaisuuden kysymyksistä.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan foorumin päätöstilaisuutta lauantaina 23.4. klo 14–15.30. Tilaisuudessa puhujina ovat SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sekä Financial Timesin taloustoimittaja Martin Sandbu. Huomaathan, että tilaisuutta ei striimata.

Martin Sandbu on toiminut Financial Timesin taloustoimittajana vuodesta 2009. Aiemmin hän toimi talouspolitiikan pääkirjoitustoimittajana, nykyisin hän on Euroopan talouden kommentaattori. Ennen FT:iin siirtymistään Sandbu työskenteli tutkijana. Hän on työskennellyt mm. Harvardissa ja Wharton Schoolissa. Sandbu on väitellyt poliittisen talouden tutkimuksesta Harvardista. Hän on myös kirjoittanut kirjat Europe’s Orphan, the Future of the Euro and the Politics of Debt (2015) ja The Economics of Belonging: A Radical Plan to Win Back the Left-Behind and Achieve Prosperity for All (2020). Economics of Belonging luonnostelee uutta talouspolitiikan suuntaa, joka vastaisi kasvavan eriarvoisuuden haasteeseen länsimaissa.

Tulevaisuusfoorumissa Martin Sandbu tulee puhumaan siitä, miten talouspolitiikkaa pitäisi tehdä, jotta olisimme kestävällä polulla sekä sosiaalisesti että ekologisesti.

Martin Sanbu on Suomessa 22.–23.4 ja tarjoamme mahdollisuuden haastatteluille. Haastattelupyynnöt: Miia Järvi, miia.jarvi@sdp.fi.

Pyydämme median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan Tulevaisuusfoorumiin tämän linkin kautta viimeistään keskiviikkona 20.4.2022.