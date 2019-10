Kutsu medialle: Siili Solutions ja 4H julkistavat ainutlaatuisen kompensaatiomallin

Medialle ja sidosryhmille suunnatussa aamiaistilaisuudessa julkistetaan Siili Solutionsin ja Suomen 4H-liiton yhteistyö uusien hiilinielujen luomisessa: SiiliMetsä.

Aika: maanantaina 7.10. kello 9:30

Paikka: Sofia Future Farmin Klubisali (Unioninkatu 27, Helsinki)

Siili Solutions lähtee mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja perustaa oman SiiliMetsän.

Yrityksen tavoitteena on kompensoida kaikkien työntekijöiden hiilijalanjälki istuttamalla vuosittain 43 taimea per työtekijä, joka vastaa noin 15 hehtaaria metsää.

Kyseessä on globaalisti uniikki työsuhde-etu sekä merkittävä ilmastoteko. 43 puuta per työntekijä toimii hiilinieluna 10 000 kg:lle hiilidioksidipäästöjä, joka puolestaan vastaa laskennallisesti yhden suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

SiiliMetsä toteutetaan yhdessä Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamallin kanssa ja samalla työllistetään nuoria.

Siili Solutions Oyj on suomalainen ohjelmistoyritys, joka on perustettu vuonna 2005. Siili Solutionsilla on toimipisteitä Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Saksassa ja Puolassa. Yhtiön osake noteerataan Helsingin pörssin päälistalla.

Taimiteko-toiminta on seurausta 4H:n Nuoret ilmastotöissä -pilottihankkeesta, jonka tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää Suomeen vuoteen 2030 mennessä. Taimiteko on myös työllistämisteko, sillä sen kautta varsinkin alle 18-vuotiaat nuoret saavat kesätöitä.​ Lue lisää: www.taimiteko.fi.