Kutsu medialle: Soukkio Jyrää

YRITYSESITTELY SOUKKIO OY



Soukkio Oy on vuonna 1988 perustettu metallialan yritys, joka valmistaa toimivia ja laadukkaita lisälaitteita traktoreihin ja pyöräkuormaajiin. Soukkio Oy:n tuotteille on myönnetty Avainlipun käyttöoikeus. Avainlippu-tunnus on merkki suomalaisesta työstä ja osaamisesta, tuotteidemme kotimaisuusaste on hyvin korkea, yli 90%. Tuotevalikoimana ovat tielanat, lumiaurat, hiekoituskauhat ja - vaunut ym. tienhoitoon kuuluva kalusto.



Soukkio Oy:ssä on yli 30 vuoden kokemuksella omalla kustannuksella tutkittu, kehitetty sekä testattu valmistetut tienhoitotuotteet. Testaus ja suunnittelu ovat tapahtuneet vahvassa yhteistyössä tienhoitoyrittäjien sekä kuntien ja kaupunkien tienhoidosta vastaavien henkilöiden kanssa. Näin on syntynyt entistä parempia, tehokkaampia, kestävämpiä ja taloudellisempia sekä tuottavampia tuotteita, joilla asiakkaat pystyvät tarjoamaan parempaa palvelua. Soukkion tuotteisiin voi tarkemmin tutustua osoitteesta: www.soukkio.fi