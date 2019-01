Kutsu medialle: Syöpähoitojen tulevaisuuden mahdollisuudet esillä Tiedekulmassa

Potilaan oman puolustusjärjestelmän aktivoiminen syöpäsolujen kimppuun sekä terveys- ja geenitietomassojen hyödyntäminen ovat syöpähoitojen tulevaisuutta. Tervetuloa kuulemaan Helsingin yliopiston syöpätutkijoiden esityksiä Helsinki Health Weekille Tiedekulmaan. Viikon aikana esitellään myös mm. neurotieteen ja ravitsemustieteen uutta tutkimusta.

Helsinki Health Week tuo Tiedekulman lavalle Helsingin yliopiston syöpätutkimuksen huippuja. Tapahtumassa professori Satu Mustjoki kertoo siitä, miten syöpä voidaan saada kuriin elimistön oman puolustusjärjestelmän avulla.

Tutkimuksen pohjana on kroonisen myelooisen leukemian taustalta löytynyt geneettinen muutos, johon on kehitetty kohdennettu lääkehoito. Seuraava suuri kysymys on, miten tätä hoitoa voitaisiin jalostaa ja soveltaa muihin syöpiin.

– Näyttää siltä, että ihmisen oma immunologinen puolustusmekanismi on tärkeässä roolissa. Osalla potilaista puolustusjärjestelmä on aktivoitunut, mikä voi johtaa siihen, että lääkehoidon lopetus onnistuu, Mustjoki kertoi marraskuussa julkaistussa haastattelussa.

Tiedekulman lavalle nousee myös professori Kari Alitalo, joka johtaa Suomen Akatemian uutta iCAN-lippulaivahanketta. Sen tavoitteena on tehdä Suomesta syövän täsmälääkinnän mallimaa. Hankkeen myötä kullekin potilaalle pyritään löytämään tehokkain yksilöllinen hoito yhdistelemällä laboratoriossa tuotetta tietoja syöpäsolujen geenien toiminnasta ja lääkeherkkyyksistä potilaan terveys- ja elämäntapatietoihin.

Syövän surma Tiedekulmassa tiistaina 29.1. klo 17. Lisätiedot puhujista ja aiheista: www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/syovan-surma

Helsinki Health Weekillä asiaa myös neurologisista sairauksista, rokotekriittisyydestä ja ruuan terveellisyydestä

Helsinki Health Week järjestetään Tiedekulmassa 21.1.–1.2. Viikon aloittaa rokotekriittisyyttä ja uskomushoitoja ruotiva tapahtuma, jossa äänessä ovat mm. lasten infektiotautien professori Harri Saxén, lääketieteen etiikan dosentti Pekka Louhiala ja terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen.

Usko, toivo, tiede Tiedekulmassa maanantaina 21.1. klo 17. Lisätiedot puhujista ja aiheista: www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/usko-toivo-tiede

Myös neurologisten ja psykiatristen sairauksien uudenlaiset mallintamistavat ja hoitomuodot ovat esillä Helsinki Health Weekin aikana. Tapahtumassa pureudutaan mm. siihen voiko mielen sairauksia ennustaa ja hermosolujen rappeutumisen pysäyttää, ja miksi psykedeelit vaikuttavat lieventävän vakavan masennuksen oireita.

Valoa mieleen Tiedekulmassa tiistaina 22.1. klo 17. Lisätiedot puhujista ja aiheista: www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/valoa-mieleen

Kesiviikkona 30.1. Tiedekulman lavalla puidaan ruoan terveellisyyttä eri näkökulmista. Tarjolla on tietoa geenien, elintapojen ja ravinnon yhteydestä, ruokaturvallisuudesta sekä prosessoidusta ruoasta, luomusta ja vegaaniruokavaliosta.

Syöt mitä olet Tiedekulmassa keskiviikkona 30.1. klo 17. Lisätiedot puhujista ja aiheista: www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/syot-mita-olet

Torstaiaamuna 31.1. Tiedekulmassa on koolla poliitikkoja ja tutkijoita keskustelemassa terveyseroista Suomessa, ja mitä toimenpiteitä seuraava hallitus voisi tehdä niiden kaventamiseksi. Tähän tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen.

Terveyserot ­– voiko niitä kaventaa Tiedekulmassa torstaina 31.1. klo 8. Lisätiedot puhujista ja aiheista: www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/terveyserot-voiko-niita-kaventaa

Katso koko viikon ohjelma osoitteessa: www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/helsinki-health-week.

Kaikki Helsinki Health Weekin tapahtumat ovat myös katsottavissa suorina lähetyksinä sekä jälkitallenteina osoitteessa: www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/katso-ja-kuuntele.