Kutsu medialle: Taimiteko – nuorten työllistymisen ja ilmaston puolesta

4H Suomi ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja samalla työllistetään myös suomalaisia nuoria. ​Kutsumme teidät 4H:n Taimiteko-toiminnan julkistamiseen ja ensimmäiseen istutustilaisuuteen. Taimiteossa nuoret istuttavat Suomeen uutta hiilinielua ja saavat samalla työkokemusta.

Aika: 18.06.2019, kello 11–16

Paikka: Haverintie 129, 21270 Nousiainen

Taimiteko-toiminta on seurausta 4H:n Nuoret ilmastotöissä -pilottihankkeesta, jonka tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää Suomeen vuoteen 2030 mennessä. Taimiteko on myös työllistämisteko, sillä sen kautta varsinkin alle 18-vuotiaat nuoret saavat kesätöitä.​

Tilaisuuden yhteydessä lanseerataan verkkosivusto, jonka kautta yritykset ja yksityiset henkilöt voivat kompensoida hiilidioksidipäästöjään, ja maanomistajat voivat ilmoittaa maa-alueitaan metsittämistä varten. Lisäksi julkistetaan merkittäviä yhteistyökumppaneita, jotka lähtevät tekemään Taimitekoja tuleville vuosille.

Miksi Taimiteko?

Kestävä kehitys ja toimet sen edistämiseksi ovat 4H-toiminnan arkipäivää, ja nuoret tekevät päivittäin töitä 4H-harrastuksessaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

4H-järjestön nuorisotoiminnassa istutetaan jo nyt vuosittain satojatuhansia puun taimia. Yleensä taimet istutetaan metsänuudistusaloille osana normaalia metsänhoitoa. Taimiteossa kuitenkin istutetaan uutta metsää ja luodaan uusia hiilinieluja alueille, jotka eivät ole enää maa- ja metsätalouskäytössä.

Taimien istuttamisella työllistetään suomalaisia, pääasiassa yläkoulun päättäviä nuoria, jotka ovat vielä työmarkkinoiden ulkopuolella. Paikalliset 4H-yhdistykset avustavat nuorten rekrytoinneissa ja opastavat nuoria istutuksissa.​

Yhteistyökumppanit ja Taimiteon suojelija

Nuoret ilmastotöissä -pilottihanke ja Taimiteko-toiminta toteutetaan yhteistyössä Metsämiesten Säätiön, Best-Caravan Oy:n, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) sekä paikallisten metsänhoitoyhdistysten kanssa.

Nuoret ilmastotöissä -hankkeen ja Taimiteko-toiminnan suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Tilaisuuteen on mahdollista päästä yhteiskuljetuksella Helsingistä, jonka aikataulusta tiedotamme osallistujille lähempänä. Muistakaa sään ja tilaisuuden mukainen varustus. Tarjoamme kenttälounaan ja kahvit.

Tilaisuudessa voi haastatella taimia istuttavia nuoria, 4H:n Taimiteko-toiminnasta vastaavia, yhteistyökumppaneita sekä maanomistajia. Medialle on varattu aikaa kysymyksiin ja kuvien ottamiseen sekä haastattelujen tekemiseen.



Jos ette tule tilaisuuteen, mutta haluatte uutisoida asiasta, uutisen saa julkaista vasta 18.6.2019, jolloin sivusto lanseerataan.

Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 12.6.2019 linkin kautta.

Päivän aikataulu:

9.00–11.00 Nuorten koulutus taimien istutukseen

11.15 Tilaisuuden avaus ja yhteistyökumppanien esittelyt, 4H:n toimitusjohtaja Tomi Alakoski

11.45 Median kysymykset

12.00 Taimien istutusta ja mediakuvien ottamista

12.45 Lounas

13.45 Taimien istuttaminen jatkuu

16.00 Tilaisuus loppuu

Taimien istutuksesta vastaavat paikalliset nuoret. Istutettavan maa-alueen omistaa Teemu ja Päivi Rantanen. Alueelle istutettavista taimista ja nuorten koulutuksesta vastaa paikallinen metsänhoitoyhdistys Lounametsä. Paikallisten nuorten koordinoinnista vastaa 4H-yhdistys Mynämäki-Nousiainen ja Anu Uusitalo.