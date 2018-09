Kutsu medialle: Tervetuloa seuraamaan kanakoirien 125-vuotisjuhlametsästyskoetta Porvooseen 22.-23.9.

Koirien ääripiirteitä pyritään karsimaan yhteispohjoismaisilla koiranäyttelyohjeilla 7.6.2018 06:00 | Tiedote

Toisin kuin usein luullaan, koiranäyttelyt eivät ole koirien kauneuskilpailuja. Näyttelyiden tarkoitus on alun perinkin ollut tukea kunkin rodun jalostusta sen tehtävän mukaiseksi arvioimalla, miten hyvin koiran ulkomuoto, rakenne ja luonne vastaavat kansainvälistä rotumääritelmää. Suomen Kennelliitto on yhdessä muiden Pohjoismaiden kennelliittojen kanssa päivittänyt ulkomuototuomareiden ohjeita, joiden tavoitteena on edistää koirien terveyttä välttämällä ääripiirteiden suosimista koiranäyttelyissä.