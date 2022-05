Kutsu medialle: Terveystieteiden Tieteen päivässä esitellään tuoreita liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tutkimuksia

Päivän alussa, klo 8.40 alkaen, emeritusprofessori Timo Strandberg (Helsingin yliopisto) pitää englanninkielisen kutsuluennon otsikolla Dimensions of overweight over the life course. Strandberg on yksi maamme johtavista ja tunnustetuimmista vanhuslääketieteen eli geriatrian asiantuntijoista. Tutkimuksissaan hän on perehtynyt erityisesti ikääntyneiden valtimotauteihin ja niiden ehkäisyyn liikunta-, ravitsemus- ja lääkehoitomuutoksilla.

Päivä jatkuu väitöskirjojen suullisilla esittelyillä. Gerontologian ja kansanterveyden oppiaineesta väitellyt Kaisa Koivunen kertoo väitöskirjatutkimuksestaan, jossa hän havaitsi paremman fyysisen toimintakyvyn olevan eduksi vastoinkäymisistä (luun murtuma, COVID-19) selviytymisessä ja sopeutumisessa iäkkäillä henkilöillä. Väitöskirjatutkimustaan esittelee myös Tuula Aira, joka tutkii, miten liikunta-aktiivisuus muuttuu nuoruudesta aikuisuuteen siirryttäessä ja mikä merkitys urheiluseuroilla on liikunnallisen elämäntavan ylläpidossa. Suvi Ravi (liikuntalääketiede) esitelmöi naisurheilijoiden alhaisen energiansaannin yhteydestä terveyteen. Riikka Holopaisen (fysioterapia) esitys käsittelee puolestaan biopsykososiaalisen lähestymistavan merkitystä tule-vaivojen hoidossa potilaiden ja fysioterapeuttien näkökulmasta.

Iltapäivällä on vuorossa pro gradu -tutkielmien posteriesittelyt ja suulliset esitykset. Postereihin voi tutustua Agoran aulassa myös itsenäisesti koko Tieteen päivän ajan. Tutkielmat käsittelevät monipuolisesti ajankohtaisia terveyteen liittyviä aiheita eri oppiaineiden näkökulmista. Päivän viimeisessä sessiossa on luvassa tietoisku terveystieteiden jatko-opinnoista ja lopuksi palkitaan ansiokkaat pro gradu -tutkielmat ja yleisöäänestyksellä parhaaksi valittu posteri.

Tieteen päivän ohjelmaan voi tutustua osoitteessa https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/kongressit-ja-seminaarit/terveystieteiden-xvii-tieteen-paiva

Lisätietoja:

Marko Korhonen

yliopistonlehtori

marko.t.korhonen@jyu.fi

+358 505874569