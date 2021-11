Kutsu medialle: Tiedekulmassa etsitään ratkaisuja luontokatoon 16.-25.11.2021

Tapahtumiin voi osallistua paikan päällä Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4) tai seurata keskustelua striimin välityksellä.

Lisätietoa Luontokadon ratkaisijat -ohjelmasarjan verkkosivuilta.

Kaikista keskusteluista julkaistaan jälkikäteen tallenteet YouTube-kanavallamme sekä Soundcloudissa.

Luon­to­ka­don pe­rus­teet 16.11.2021 klo 17

Tapahtumassa kerrataan luontokadon perusteet: mitä jokaisen pitäisi siitä tietää ja miksi luontokadon estäminen on ihmiselle elintärkeää. Keskustelemassa ovat Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja, lajien uhanalaisuusarvioinnin asiantuntija Aino Juslénja Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelman akatemiatutkija Maija Heikkilä. Keskustelun juontaa Mari Koistinen.

Takaisin luontoon 17.11.2021 klo 17

Tapahtumassa keskustellaan siitä, miksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuminen vaativat meiltä maailmankuvamme muuttamista. Kuin­ka ajat­te­lum­me pi­tää muut­tua, jot­ta sel­viy­dym­me tu­le­vai­suu­des­sa? Keskustelemassa ovat ympäristötieteilijä Risto Willamo, väitöstutkija Tina Nyfors ja tietokirjailija ja dosentti Panu Pihkala. Ohjelman juontaa Reetta Räty.

Hintalappu luonnolle 23.11.2021 klo 17

Tapahtumassa keskustellaan siitä, kuinka luontokatoa voidaan torjua talouden mekanismien ja sääntelyn avulla. Keskustelemassa ovat ympäristöekonomian apulaisprofessori Lassi Ahlvik, ympäristöoikeuden professori Kai Kokko ja tuleva ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari. Keskustelun juontaa Reetta Räty.

Ratkaisuja luonnon hyväksi 25.11.2021

Miten luontokatoa torjutaan käytännössä? Helsingin yliopiston tutkijat esittelevät viisi erilaista tapaa vaalia luonnon monimuotoisuutta tieteen avulla. Mukana ovat:

Torjutaan lajikatoa laittamalla luonnonkasveja katoille, Susanna Lehvävirta

How to use social media data for wildlife conservation, Enrico di Minin

Luontoystävällisempiä väriaineita, Riikka Räisänen

Mikrobit takaisin kaupunkilaisten elimistöön, Marja Roslund

Papuja syömällä parempi maailma, Anne-Maria Pajari

Tapahtuman juontaa Jari Hanska.

Yhteyshenkilöt:

Luontokadon ratkaisijat -sarja:

Laura Honkimäki

Tuottaja

laura.honkimaki@helsinki.fi

050 311 7998

Tutkijoiden haastattelut:

Suvi Saarinen

Viestintäpäällikkö

suvi.saarinen@helsinki.fi

050 544 7508