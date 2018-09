KUTSU MEDIALLE Turun Kirjamessujen ja Turun Ruoka- ja Viinimessujen mediainfoon

Venexpo on yleisölle maksuton näyttämö - vapaaehtoiset pääsymaksut Saaristomeren hyväksi 5.9.2018 13:13 | Tiedote

Veneilykesä 2018 alkaa olla takana ja odotukset kohdistuvat jo ensi kesään. Venexpossa Turun Messukeskuksessa tehdään tuttuun tapaan laadukkaita venehankintoja tulevaan kesään. Ajankohta on osoittautunut oivalliseksi hetkeksi tehdä hyviä ostopäätöksiä. Moottoriveneisiin painottunut tapahtuma esittelee sekä uusia että laadukkaita käytettyjä veneitä. Esillä on muutamia klassikkoveneitä. Luvassa on myös aiheeseen sopivaa ohjelmaa. Messut järjestetään isänpäiväviikonloppuna 8.-11.11.