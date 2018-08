KUTSU MEDIALLE: Uuteen kulttuurikeskus Caisaan teos kuvataiteilija Jussi TwoSeveniltä

Kulttuurikeskus Caisan uudet tilat avataan lauantaina 18.8. Leipätehtaan sisäpihalla, osoitteessa Kaikukatu 4. Kulttuurikeskuksen sisääntuloaulaan tulee kuvataiteilija Jussi TwoSevenin suurikokoinen seinämaalaus Pikkuhäiveperhonen, Apatua ilia. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan teoksen syntymistä Leipätehtaalle tiistaina 7.8. klo 10.

”Pikkuhäiveperhonen sopii mielestäni Caisaan hyvin, sillä sen voi tavata esimerkiksi Uudellamaalla liihottelemassa hiekkatien yllä viljapeltojen vieressä − ja maalauspaikkanahan on vanha leipätehdas, jossa Caisan tulevat tilat on nimetty eri viljojen mukaan”, kertoo Jussi TwoSeven. ”Pikkuhäiveperhonen on tulokaslaji, mutta se on sopeutunut tänne hyvin, joten yhteys Caisan monikulttuurisiin arvoihin löytyy myös tätä kautta.”

Teoksen ideana on maalata pikkuhäiveperhonen todella yksityiskohtaisesti − myös siipien pienet suomut tulevat näkyviin. Näin maalaukseen tulee perhosen luontaisen kauneuden lisäksi myös särmikkyyttä. ”Haluan jättää maalausjäljen näkyviin, tyylini mukaisesti, valumien ja roiskeiden muodossa. Lopputuloksena on kokonaisuus fotorealistista tarkkuutta ja maalauksellisuutta”, taiteilija lisää.

Jussi TwoSevenin (s. 1983) taiteilijatausta on kehittynyt kaduilla ja julkisessa tilassa. Nuoruuden graffitien jälkeen hän on tehnyt katutaiteesta itselleen ominaisen ilmaisulajinsa. Julkisten teosten lisäksi taiteilija on esiintynyt myös gallerioissa.

Kulttuurikeskus Caisa edistää taiteen ja kulttuurin keinoin Helsingin kehittymistä monimuotoiseksi kaupungiksi. Caisassa järjestetään esityksiä, tapahtumia ja näyttelyitä sekä annetaan taideopetusta. Tiloja on mahdollista myös vuokrata. Kulttuurikeskus Caisa on avoin kaikille!

