Kutsu medialle Venexpo-infoon

Ensi kesän venehankintoja pääsee jälleen tekemään Turussa, Venexpossa. Venexpossa nähdään tänä vuonna uusien veneiden lisäksi myös laadukkaita käytettyjä veneitä. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tapahtumaan pääsee tänä vuonna maksutta. Turun Messukeskus toivoo, että esim. pääsylippuihin käytetyt varat ohjattaisiin Pidä Saaristo Siistinä ry:lle.

Esillä on ensimmäistä kertaa Niklot Daycruiser. Se on Turussa Suomen olosuhteisiin suunniteltu hauska ja turvallinen purjevene. Venetyyppi on uusi ja sen sarjavalmistus alkaa 2018.

Mukana on myös mielenkiintoisiaja harvinaisia klassikkoveneitä, kuten Turun Veneveistämöllä eli Åbo Båtvarfilla 1946 rakennettu Ann Mari -pikavene. Kunnostettu vene ehti olla noin parikymmentä vuotta ladon kätköissä.



Esillä on myös pieni lasikuituinen pikavene, Tornado, joita Turun Veneveistämöllä teetti Speden hyvä ystävä, keksijä Keijo Parkkunen. Veneillä ajettiin kilpaa ja myös huviteltiin. Sama venemalli oli mukana mm. ja Speden Pähkähullu Suomi -elokuvassa.

Monipuolisessa messuohjelmassa on mm. tutustumismatka Baltian vierasvenesatamiin. Messuilta saadaan vinkkejä veneen ulkoasun muuttamiseen teippaamalla. Ohjelmassa on myös koepurjehdusta lapsille ja nuorille, ja lauantaina messuilla vietetäänkin perhepäivää. Koko messuohjelma: http://www.turunmessukeskus.fi/ohjelma/venexpo/

Näyttely sijoittuu kahteen halliin, ja esillä olevat veneet löytyvät täältä: http://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/venexpo/veneet/





Venexpon mediainfo on torstaina 9.11. kello 11- 12, kokoustilassa 1-2 (2. kerros, Turun Messukeskus, Messukentänkatu 9-13)

Nautimme lounaan ja kuulemme seuraavat puheenvuorot. Tilaisuuden jälkeen näyttelyalue on vapaasti tutustuttavissa.

- Venexpo-tapahtuman poimintoja.

projektijohtaja Tiina Heiskari, Turun Messukeskus Oy

- Miten uuden M/S Roopen kesä sujui Saaristomerellä.

Isompi ja tehokkaampi alus on tuonut tonneittain roskaa, romua ja jätevesiä pois saaristostamme.

Pääsihteeri Aija Kaski, Pidä Saaristo Siistinä ry

- Niklot, uusi venetyyppi esittelyssä.

Gustav Lindqvist, Niklot Marin

- Puuveneharrastaja Jani Vahto esittelee näyttelyn klassikkoveneet

Turun Messukeskus Oy

