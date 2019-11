Kutsu medialle Yhteiskuntatieteilijäpäivään: Muutos ja merkitys - työ ja ilmasto

Vuoden yhteiskuntatieteilijä on hallitusammattilainen, VTM Mikki Inkeroinen 23.11.2018 16:45:00 EET | Tiedote

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (YKA) on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi digitaalisen liiketoiminnan johtajan ja hallitusammattilaisen, VTM Mikki Inkeroisen. Valinta julkistettiin Yhteiskuntatieteilijäpäivässä Helsingissä perjantaina 23.11.2018. Tämänvuotisella valinnallaan liitto haluaa antaa tunnustusta diginatiivisukupolvea edustavalle yhteiskuntatieteilijälle, joka on omilla ansioillaan ja näytöillään edennyt jo varhain hallitusammattilaiseksi. Inkeroisella on pitkä kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja verkkokaupasta kuluttajaliiketoiminnassa. Hän työskentelee tällä hetkellä Kamuxissa CDO:na ja on tätä ennen toiminut Powerilla verkkoliiketoiminnan johdossa sekä Expertillä markkinointi- ja verkkoliiketoimintapäällikkönä. Inkeroisen urasta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että hänet valittiin alle 30-vuotiaana Marimekon hallituksen jäseneksi ilman kytköksiä yritykseen. Valinnan huomioi myös suorahakuyritys Stanton Chase, joka palkitsi Marimekon vuoden parhaasta