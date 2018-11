Kutsu medialle Yhteiskuntatieteilijäpäivään: Tekoäly hoi, älä jätä!

YKA ja Specia: Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle 30.10.2017 12:22 | Tiedote

Aihetunnisteella #MeToo on viime viikkoina tehty näkyväksi seksuaalista häirintää työpaikoilla niin maailmalla kuin Suomessa. Ammattijärjestöt Specia ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA) tuomitsevat ehdottomasti kaiken häirinnän. Seksuaalinen häirintä on kaikissa muodoissaan laitonta ja aina työsuojeluasia. - #MeToo on nostanut esille, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse ja rohkaissut häirintää kokeneita kertomaan asiasta, sanoo YKAn vt. toiminnanjohtaja Maria Teikari. Yhteiskunnassamme on paljon rakenteellista häirintää ja syrjintää, johon pitää puuttua. Mitä enemmän aiheesta keskustellaan, sitä paremmin siihen voidaan vaikuttaa. - Häirinnässä on usein kyse valta-aseman väärinkäytöstä. Jos häiritsijä on työyhteisössä valta-asemassa, hänen käytökseensä ei uskalleta puuttua. Samalla muu työyhteisö mahdollistaa häirinnän, sanoo Specian toiminnanjohtaja Saara Paavola. Euroopan unionin perusoikeusviraston mukaan 34 prosenttia suomalaisista naisista on kokenut seksuaalista häirintää. Nai