Kutsu medialle: Ympäristöstä. Yhdessä. -webinaarisarjalla yhteistä ymmärrystä ympäristöteemoihin

Ympäristöstä. Yhdessä. -webinaarisarja käynnistetään perjantaina 15.1. maankäyttö- ja rakennuslakia käsittelevällä webinaarilla. Jatkoa saadaan heti 27.1. keskustelemalla vesien tilasta.

Ympäristöstä. Yhdessä. -webinaarit ovat merkittäviä sidosryhmä- ja vaikuttajatilaisuuksia, mutta myös uusia keskustelunavauksia. Parhaimmillaan ne lisäävät yhteistä ymmärrystä ja tuovat yhteen näkökulmia ja ihmisiä, jotka eivät normaalisti kohtaa.



Webinaareja on suunnitteilla vuodelle 2021 useampia. Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan!





MRL uudistuu – kuuluuko elinkeinoelämän ääni, vahvistuuko yritysten elinvoima? -webinaari 15.1.2021 klo 12.00 - 14.00



Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus on käynnissä. Uudistuksen toteutusmallilla on merkittävä vaikutus siihen, minkälaisessa toimintaympäristössä Suomen yritykset ja elinkeinoelämä uudet haasteet ja mahdollisuudet kohtaavat. Onko elinkeinoelämän ääntä kuultu riittävästi?



Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:n, Rakennusteollisuuden ja Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa. Mukana keskustelussa mm. Tytti Määttä, Anni Sinnemäki ja Ari Soininen - varmista oma paikkasi eturivissä. Tilaisuuden fasilitoi Demos Helsinki.

Lisätietoja: Leena Kristeri, lakimies, MTK, puh. 040 507 4088 Petteri Lillberg, vanhempi konsultti, Demos Helsinki, puh. 050 359 1572





Yhdessä kohti vesien hyvää tilaa -webinaari 27.1.2021 klo 9.00 – 11.00



MTK:n ja SLC:n vesiohjelma on ilmestynyt. Tule mukaan kuuntelemaan, keskustelemaan ja haastamaan vesiasioista: Mikä voi muuttua ja millä aikavälillä vesien tilassa? Miten kestävä maa- ja metsätalous vie eteenpäin vesiensuojelua? Mikä on viljelijöiden ja metsänomistajien tehtävä ja tahtotila? Miksi ja mitä tutkimustietoa, työkaluja ja osaamista tarvitaan lisää?



Tilaisuuden järjestävät MTK ja SLC. Mukana keskustelussa mm. Airi Kulmala, Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, Pasi Valkama ja Hannu Hökkä sekä viljelijöiden ja metsänomistajien edustajat Sonja Ek-Johansson ja Matti Heikkilä.