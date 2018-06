Kutsu mediatilaisuuteen ke 13.6. klo 11: Picassosta Pyykköön – Lahtiset keräilijöinä -näyttely

Kimmo Pyykkö -taidemuseon kesänäyttely esittelee espanjalaisia 1900-luvun mestareita ja suomalaisen taiteen kärkinimiä Lahtisten kokoelmasta. Kokoelmaa ovat vuosikymmenten ajan kartuttaneet lehtimies ja kustantaja Urpo Lahtinen, Hymy Lahtinen ja poikansa Jeppe Lahtinen. Näyttelyssä 16.6.–9.9.2018 nähdään lähes 100 teosta. Ennakkoilmoittautumiset ma 11.6. mennessä: laura.pekkala @ kangasala-talo.fi

Kimmo Pyykkö -taidemuseon kesänäyttely esittelee espanjalaisia 1900-luvun mestareita ja suomalaisen taiteen kärkinimiä Lahtisten kokoelmasta. Kokoelmaa ovat vuosikymmenten ajan kartuttaneet lehtimies ja kustantaja Urpo Lahtinen (1931–1994), vaimonsa ja yhtiökumppaninsa Hymy Lahtinen (1930–2017) sekä heidän poikansa Jeppe Lahtinen. Näyttely on avoinna yleisölle 16.6.–9.9.2018.

Kimmo Pyykkö -taidemuseon 1. ja 2. kerroksessa on esillä lähes 100 teosta: maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, keramiikkaa ja tekstiilitaidetta. Teoskokonaisuuden valitsee taiteilija Matti Kulmala.

Tilaisuuden aluksi näyttelyn kokoaja Matti Kulmala kertoo näyttelyn taustoista, jonka jälkeen tehdään kierros näyttelyssä. Myös Jeppe Lahtinen on paikalla tilaisuudessa.

Picassosta Pyykköön -näyttely tuo espanjalaiset mestarit ja suomalaisen taiteen kärkinimet kesällä Kangasalle



Espanjalainen taide on ollut Lahtisten erityisen kiinnostuksen kohteena ja espanjalaisista 1900-luvun mestareista Kimmo Pyykkö -taidemuseossa nähdään Pablo Picasson, Antoni Tàpiesin, Salvador Dalín ja Antonio Sauran töitä.

Suomalainen modernismi on näyttelyssä esillä monipuolisesti. Teoksia nähdään muun muassa Alpo Jaakolalta, Unto Koistiselta, Erik Enrothilta ja Kimmo Kaivannolta.

Suomalaisen taiteen kärkinimiä näyttelyssä ovat myös Essi Renvall, Mau­ri Faven, Arvo Siikamäki, Kimmo Pyykkö ja lukuisat muut. Marjatta Tapiolan maalaama Hymy Lahtisen muotokuva on ensimmäistä kertaa esillä julkisesti.



Brittiläisen Tony Craggin veistos Puinen kristalli on yksi näyttelyn helmistä. Teos on valmistettu parkalevystä, suomalaisesta kuusipuusta. Graggin rinnalla näyttelyn kansainvälisiä taiteilijoita lisäksi muun muassa belgialaissyntyinen Cobra-ryhmän taiteilija Corneille ja unkarilainen Gèza Samu.

Osa teoksista on ollut esillä Urpo Lahtisen edustuskodissa Villa Urpossa Ylöjärvellä ja osa Urpo Lahtisen ja Hymy Lahtisen yksityiskodeissa.

Lehtimiehestä taiteen kerääjäksi

Tuleva lehtimies Urpo Lahtinen kiinnostunut kuvataiteista jo koululaisena. Hän maalasi Kotkan satamassa kuvia laivoista ja myi niitä merimiehille. Taiteilijaa hänestä ei kuitenkaan tullut, vaan ura löytyi lehtialalta.

Lahtisten kokoelman synty juon­taa vuoteen 1952, kun Urpo Lahtinen sai eräällä juttukeikallaan lahjoitukse­na tamperelaisen Taisto Toivosen väri­puupiirroksen Teurastamo.

Vuonna 1957 Urpo ja Hymy Lahtinen perustivat Suomen ensimmäisen ilmaisjakelulehden Tamperelaisen. Idean mainostuloilla elävään kaupunkilehteen Urpo Lahtinen sai stipendimatkaltaan Hollannista, De Echo -nimisestä ilmaisjakelulehdestä. 1960-luvulle tultaessa Lahtisten yritystoiminta – Lehtimiehet Oy – kasvoi vauhdilla erityisesti sensaatiolehti Hymyn menestyksen myötä.

Lahtisten taidekokoelma karttui yritystoiminnan rinnalla ja taidetta hankittiin säännöllisesti. Hankinnoissa korostui rakkaus taiteeseen.

Nykyään noin 800 teoksen kokoelma on Jeppe Lahtisen omistuksessa. Keräilijänä hän on jatkanut vanhempiansa tiellä hankkimalla vain sellaisia teoksia, joista aidosti pitää.

– Taiteen kerääminen taitaa olla sukuvika. Voi sanoa, että taiteesta tulee keskeinen osa elämää, kun sen keskellä kasvaa. Olen lapsesta saakka käynyt näyttelyissä ja tavannut mielenkiintoisia ihmisiä ja taiteilijoita. Ja kiinnostus taiteeseen on siirtynyt myös tyttärilleni Kukalle ja Klaaralle, joiden kautta kokoelman elämä jatkuu, Jeppe Lahtinen kertoo.

– Tällä hetkellä suurin nälkä on tyydytetty ja keskityn enemmän kokoelman hoitoon. Tähän tosin vaikuttaa myös rakas vaimoni, joka on laittanut ostokiellon, hän jatkaa.

Picassosta Pyykköön – Lahtiset keräilijöinä 16.6.–9.9.2018

Kimmo Pyykkö -taidemuseon 1. ja 2. kerroksessa.

Kimmo Pyykkö -taidemuseo Kangasala-talossa

