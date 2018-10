Kutsu medioille - tervetuloa kierrokselle pian purettavaan Hernesaaren Merihalliin

Longinojan luontopolku avataan perjantaina 26.10.2018 klo 14 24.10.2018 16:00 | Tiedote

Longinojasta on tullut merkittävä taimenpuro Helsingin kaupungin tuella ja puroaktiivien uhrautuvalla talkootyöllä. Purolla ei saa kalastaa mutta vaelluskalojen bongauspaikkana se on verraton retkikohde. Talkootyönä on tehty myös puron varteen perjantaina 26. lokakuuta avattava Helsingin ensimmäinen taimenista kertova luontopolku.