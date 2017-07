Kutsu medioille: Hakaniemen kauppahallin väistötilan rakennustyöt alkavat 1. päivä elokuuta

Sinilevät runsastuneet Helsingin edustan merialueilla 26.7.2017 13:12 | Tiedote

Meriveden lämpötila on noussut tällä viikolla noin 15–16 asteeseen ja veden pinta on ollut heikon tuulen vuoksi monin paikoin tyyni. Tämä näkyy sinilevien määrän runsastumisena Helsingin edustan merialueilla sekä rannoilla. Vesinäytteitä on haettu Hietaniemen ja Munkkiniemen uimarannoilta sekä hieman ulommalta merialueelta Porvoon edustalta.