Kutsu: Microyritysten kasvuseminaari pe-la 18-19.3.2022

Paikka: Vierumäellä Holiday Clubin kongressitilat

Aika: pe 18.3 klo 13.30 lähtien

Teema: Verkostoitumistilaisuus ja minimessut

Kenelle: Medialla ja pk-yrittäjille

Microyritysten kasvuseminaari avaa etätyölomailun Businessresidenssi-konseptin. Lue aiheesta tiedote.

Nyt on aika laittaa business rullaamaan ja tavata uusia sekä vanhoja liikekumppaneita livenä Vierumäellä pe-la 18-19.3. Etätyöloma.fi järjestää kaksipäiväisen Microyritysten kasvuseminaarin ja minimessut Vierumäen Holiday Clubin kongressitiloissa.

Luvassa on liiketoimintaa edistävää ohjelmaa, paljon verkostoitumista, uusia ihmisiä, ideoita, innokasta keskustelua ja pöhinää! Terveyttä, liikuntaa ja hyvinvointia unohtamatta.

Tule yritystapahtumaan, joka ei tunnu työltä. Pääset tutustumaan uuteen Etätyöloma.fi-konseptiin, josta on iloa pitkin vuotta.

Vierumäki sijaitsee vain reilun tunnin ajomatkan päässä pk-seudusta, jossa sijaitsee maan kuulu Vierumäen urheiluopisto. Alue on tunnettu monipuolisista liikuntamahdollisuuksistaan, laadukkaasta golfistaan ja siitä legendaarisesta Vierumäen hengestä. Myös yritystilaisuudet siellä ovat maineensa veroisia.

Kaksipäiväinen ohjelma luentoineen ja verkostoitumisineen on ilmainen. Minihintaiset (100 € + alv./messupöytä) minimessut näytteilleasettajille on mainio mahdollisuus esitellä yrityksen tuotteita businessihmisille. He nimenomaan tulevat Microyritysten kasvuseminaariin etsimään uusia kontakteja vauhdittaakseen omaa liiketoimintaansa ja etsimään vinkkejä kuinka parantaa yritysten avainhenkilöiden fyysistä tai psyykkistä hyvinvointia. Jos sinun yritykselläsi on tällaisia tuotteita tai palveluita, hyödynnä tilaisuus!

Lisätietoja:

Etätyöloma.fi

Satu Kulokorpi

040 060 8634

toimittaja Anne Lampinen, Omatoimittaja.fi

040 595 0405

Ohjelma

Perjantai 18.3.

Klo 13.30 Lähtien on mahdollisuus nauttia iltapäiväkahvit Holiday Clubin kongressikerroksen aulassa.

klo 14.00 - 14.15 Lyhyt esittely päivän agendasta. Etätyölomayrittäjät Anne Lampinen ja Satu Kulokorpi esittäytyvät ja kertovat miten yhdistää työ ja liikunnan mahdollisimman innostavalla tavalla Vierumäellä ja Portugalissa.

klo 14.15 - 15.30 Minkälaisia eväitä microyrittäjä tarvitsee kasvuun? Kuinka rakentaa kustannustehokas kasvupolku? Business Rakentamon toimitusjohtaja Antti Leijala.

Tauko

klo 15.45 - 16.00 Holiday Club Vierumäki. Tapahtumakoordinaattori Jonna Rothberg-Mikkonen. Miksi Vierumäki ja Holiday Club on erityisen hyvä paikka etätyölomailuun. Pieni historiakatsaus ja informaatiota, mitä kaikkea mukavaa liikuntaa Vierumäellä voi harrastaa; golfista padeliin ja ratsastuksesta ryhmäliikuntaan sekä kaikkea siltä väliltä. Vierumäki on Euroopan suurin urheiluopisto ja virallinen Olympic Training Center.

klo 16.00 - 17.30 Rentoa verkostoitumista ohjatusti

klo 18.00 - 19.30 Illallinen

klo 20.30 - 22.30 Saunomista ja chillailua

Lauantai 19.3.

klo 8.00 - 10.00 Aamiainen. Ennen klo 10.00 myös näytteilleasettajan laittavat pöytänsä messukuntoon.

klo 10.15 - 10.30 Etätyöloman businessmuusat Anne ja Satu, mitä kivaa on tänään tiedossa?

klo 10.30 - 11.00 Verkostoitumisen ilo ja hyöty. Luennoitsija BNI:n markkinointivastaava ja Adpro mainostoimiston toimitusjohtaja Pasi Pasanen.

klo 11.00 – 11.30 Anne ja Satu esittelevät kevään, kesän ja syksyn Etätyöloma-tapahtumakalenterin.

klo 11.30 – 12.00 Yhteistyökumppani Vierumäki Golf. Myyntipäällikkö Ville Hautala kertoo kesän tapahtumista ja vuoden kuumimmasta golf-turnauksesta Finnish Challenge European tourista, joihin Etätyölomalaisilla on varattu oma VIP-kiintiö.

klo 12.00 – 13.00 Lounas

klo 13.00 – 15.30 Verkostoitumispöhinät jatkuvat messupöytien ääressä. Minimessujen näytteilleasettajaksi pääset minihinnalla 100 €+alv/per yritys. (Minimessuille osallistujia pyydetään ottamaan yhteyttä Satu Kulokorpeen 040 060 8634.)

Lauantai-ilta ja Vierumäki. Kenties yllätysohjelmaa , joka saattaa kestää seuraavan vuorokauden puolelle. Tästä ilmoitamme henkilökohtaisesti osallistujille. Hotellista voi varata useammankin yön sopimushintaa.

Kahden päivän tilaisuus on ilmainen, mutta majoitus, ruuat ja sauna ovat omakustanteisia.

Tilaisuuteen osallistujille on tarjolla on sopimushintainen majoitus Vierumäen Holiday Clubissa. 1hh hintaan 84€/vrk (2hh 94€/vrk). Jokainen varaa majoituksen itse suoraan soittamalla hotelliin. Huom! Varauskoodi: Etätyöloma, toimii vain puhelinvarauksissa p.0300 870 907

reception.vierumaki@holidayclub.fi