KUTSU: Mielenterveyskysely yrityspäättäjille –tulosten julkistustilaisuus pe 30.9. klo 9.30

KUTSU: Työeläkeyhtiö Elon tulosinfo perjantaina 26.8. klo 9 23.8.2022 15:45:12 EEST | Kutsu

Tervetuloa työeläkeyhtiö Elon tammi-kesäkuun tulosinfoon perjantaina 26.8. klo 9.00. Tilaisuuteen voi osallistua joko Elon toimitiloissa Tapiolassa (Revontulentie 7, Espoo) tai etäyhteydellä. Linkki tilaisuuteen jaetaan osallistujille ilmoittautumisen jälkeen. Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson esittelee lyhyesti Elon alkuvuoden sekä suuntaa katsetta myös tulevaisuuden Eloon; viranomaisvalvonta Elossa on päättynyt ja strategiatyö on käynnissä. Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo esittelee Elon tammi-kesäkuun sijoitustoiminnan tuloksen ja tulokseen vaikuttaneita tekijöitä poikkeuksellisessa sijoitusympäristössä. Elon pääekonomisti Tiina Helenius avaa syksyn tulevaisuuden näkymiä. Päästäänkö inflaatiosta eroon ilman taantumaa? Talousnäkymissä kuoppainen loppuvuosi. Puheenvuorojen jälkeen on aikaa toimittajien kysymyksille. Pyydämme ilmoittautumaan tulosinfoon viimeistään 25.8. sähköpostitse sara.salomaa@elo.fi. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko tilaisuuteen Elon toimisto