Kutsu: Miss Beauty London -meikkisarja Suomeen 14.11.

Suomalainen rullalautailutähti toteutti haaveensa yöllisessä huvipuistossa 24.10.2017 17:26 | Kutsu

Kansainvälistä läpimurtoaan tekevä 23-vuotias Jaakko Ojanen on tänä vuonna skeitannut itsensä suuren yleisön tietoisuuteen. Skeittauksen moninkertainen Suomen mestari on päässyt näyttämään taitojaan maailmalla, mutta ehti toteuttamaan syksyllä poikkeuksellisen projektin kotikaupungissaan Tampereella. Rullalautailu Särkänniemen huvipuistossa on normaalisti kielletty, mutta Ojanen sai ainutkertaisen mahdollisuuden skeitata yhden yön ajan uusia spotteja, joihin kenellekään muulla ei ole aiemmin ollut pääsyä.