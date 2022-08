KUTSU: Mistä rahapelituotot tulevat, hankkeen tulokset esitellään 31.8.

Political Economy of Gambling (Poleg) on Suomen Akatemian rahoittama monivuotinen hanke, jossa on selvitetty mikä näiden tuottojen lähde on ja mistä tekijöistä nämä tuotot riippuvat. Hankkeen päätulokset esitellään Peliverkon tilaisuudessa 31. elokuuta klo 14.15-15.45 osoitteessa sali 532, Fabianinkatu 24, Helsingin yliopisto.

Yli 30 eurooppalaisen peliyhtiön tuloslaskelmien perusteella ylijäämä on suorassa suhteessa yhtiön liikevaihtoon. Ylijäämä on samaa suuruusluokkaa tai enemmän kuin pelitoiminnan kustannukset.

- Yrityksen koko ei vaikuta kustannustehokkuuteen. Jakeluverkosto, markkinointi ja hankinnat kuten laitteisto ja peliohjelmat ovat suurimpia kustannuseriä, kertoo professori emeritus Pekka Sulkunen Helsingin yliopistosta.

Suuret yhtiöt tarjoavat eniten nopeita pelejä, joissa voittosuhde eli voittoina palautettava osa panoksesta on korkea. Nopeat pelit aiheuttavat enemmän riippuvuutta kuin hitaat pelit kuten lotot.

- Veikkaus on verraten tuottoisa yhtiö, mikä perustuu sen monipuoliseen pelivalikoimaan. Monopoliyhtiöt eivät kuitenkaan tuota enemmän kuin vapailla markkinoilla toimivat yritykset, Sulkunen sanoo.

Yritysten tuotto yksityisille omistajille on alle 10 prosenttia liikevaihdosta. Suurin taloudellinen intressi pelitoimintaan muodostuu ylijäämän edunsaajista.

Ohjelma

Pekka Sulkunen: Commercial gambling and the surplus for good causes. Economic analysis of European companies.

Janne Nikkinen: Nordic gambling monopolies in international comparison.

Virve Marionneau & Sebastien Berret: Commercialization of gambling and gambling related harm

Pekka Sulkunen: Asymmetric markets and virtual capitalism of the gambling industry.



Lisätiedot:

Pekka Sulkunen

Puh. 050 448 2050

pekka.sulkunen@helsinki.fi