Kutsu: Miten kunnat ja alueet voivat selvitä koronakriisistä? Miten säilytetään työpaikkoja ja palveluita?

Mitä tehdä, että koronakriisin runtelemassa Suomessa voi asua, tehdä työtä ja yrittää eri puolilla maata? Suomen Yrittäjien ratkaisut julkistetaan verkkotietoiskussa tänään klo 10.30.

Koronakriisi on asettanut yritysten toimintaedellytykset, työpaikat ja alueiden elinvoiman vaakalaudalle. Nyt jos koskaan tarvitaan maakuntien, kuntien ja yrittäjien saumatonta yhteistyötä. Suomen Yrittäjien aluekehittämisohjelma Suomi on yritystensä summa 2.0 tarjoaa alueille ja yrittäjävaikuttajille työkaluja ja ratkaisuja siihen, miten kriisistä voi selvitä.

Verkkotietoiskussa tänään klo 10.30 ohjelmaa esittelee Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala. Yhteys otetaan myös Etelä-Savoon Mikkeliin, josta ohjelmaa kommentoi yrittäjä Nina Ralola ja Rovaniemelle, josta Lapin näkökulman kertoo Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo.

Mitä osallistuminen vaatii?

Toteutamme tiedotustilaisuuden Log Me In Inc. -yrityksen GoToWebinar -järjestelmällä. Osallistumiseen tarvitset

1. tietokoneen tai älypuhelimen/tabletin (älypuhelimeen/tablettiin on ladattava Go To Webinar-app puhelimen sovelluskaupasta)

2. internet-yhteyden

3. äänentoistoa varten kuulokkeet tai kaiuttimet.

HUOM! Ohjelmisto ei toimi OS X 10.6 Snow Leopard -käyttöjärjestelmässä. OS X 10.7 ja sitä uudemmat ovat tuettuja. OS X 0.7-versiossa tulee käyttää Chrome-selainta. Myös joidenkin Firefox-selaimen versioiden kanssa on ollut ongelmia.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tiedotustilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.

Täytä siinä avautuva lomake omilla tiedoillasi.

Saat osallistumislinkin sähköpostitse. Mukaan pääset liittymään klikkaamalla sähköpostin Join webinar -painiketta. Jos webinaarialusta ei aukea tai et kuule ääniä, sulje järjestelmä/verkkosivu ja liity mukaan uudelleen.

Kysymykset

Toimittajat voivat esittää tilaisuudessa kysymyksiä. Kysymykset kirjoitettaan ohjauspaneelissa olevalla questions-toiminnolla: kysymys kirjoitetaan questions-laatikkoon ja painetaan send, jolloin se näkyy tilaisuuden järjestäjälle. Kysymyksiin vastataan esityksen jälkeen. Kirjoitathan kysymyksen alkuun median, jota edustat.

Kysymyksiä voi esittää myös suullisesti. Ohjeet siihen annetaan tilaisuudessa.

Linjoille on kutsuttu myös Ely-keskusten ylijohtajat, maakuntaliittojen johtoa, työ- ja elinkeinoministeriön virkakuntaa sekä Yrittäjjien aluejärjestöjen edustajia.

Lämpimästi tervetuloa!