KUTSU Naantalin Musiikkijuhlien tiedotustilaisuuteen

VIA-oratorio, maailman kantaesitykset ja syntymäpäivät loivat Naantalin Musiikkijuhlille todellisen juhlan tunnun 20.6.2017 10:00 | Tiedote

Naantalin Musiikkijuhlat päättyi eilen upeaan musiikkijuhlaristeilyyn ainutlaatuiselle Örön linnakesaarelle. Festivaali ylitti tänä vuonna kävijätavoitteensa. Konserttivieraita on ollut vuosittain noin 16 000, ja tänä vuonna tuo määrä ylitettiin. Useat konsertit myytiin loppuun, kuten Soile Isokosken konsertti, Kultarannan puistokonsertti, VIA – oratorio sekä Sting-konsertti. Grigori Sokolovin konsertti oli myös lähes loppuunmyyty. VIA on Olli Kortekankaan viidelle solistille, kahdelle kuorolle, uruille ja orkesterille sävelletty teos, joka sai maailman kantaesityksensä Naantalin Musiikkijuhlilla. Teoksen oli tilannut Kirkkohallitus reformaation merkkivuoden kunniaksi. Kultarannassa järjestettyä puistokonserttia Katso pohjoista taivasta – runoja ja musiikkia Kultarannan puutarhassa saapuivat kuulemaan myös presidentti Sauli Niinistö sekä rouva Jenni Haukio, jonka toimittaman Katso pohjoista taivasta -runoantologian pohjalta konsertti suunniteltiin. Ville Rusanen, Johanna Rusanen-Kartan