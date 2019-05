KUTSU Naantalin Musiikkijuhlien tiedotustilaisuuteen

Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkifestivaaleista. Sen ohjelmiston keskiössä on kamarimusiikki kaikessa monimuotoisuudessaan. Vuosittain ohjelmaa täydentävät myös maailman huipputaiteilijoiden resitaalit sekä maineikkaiden orkesterien vierailut. Kamarimusiikkitapahtumana se tunnetaan korkeasta taiteellisesta tasostaan, idyllisistä konserttipaikoistaan sekä ajankohdastaan Suomen festivaalikesän avaajana. Juhlien korkeatasoisuus on monesti huomioitu myös kansainvälisesti. Musiikkijuhlat järjestetään kesäkuun alussa.