Kutsu: NoHo Partnersin Q1/2019-tulosinfo tiistaina 7.5.2019 klo 10.00 Ravintola Prestossa

NoHo Partners Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa ajalta 1.1.–31.3.2019 tiistaina 7.5.2019 klo 8.00. Yhtiö järjestää tulosinfotilaisuuden tiedotusvälineille, analyytikoille ja sijoittajille samana päivänä klo 10.00 Ravintola Prestossa, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki.

Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström ja konsernin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen käyvät läpi alkuvuoden 2019 tärkeimmät tapahtumat, esittelevät vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin tuloksen sekä kertovat tulevaisuuden näkymistä.

Tilaisuudessa on aamukahvitarjoilu klo 9.40 alkaen. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan perjantaihin 3.5.2019 klo 14.00 mennessä NoHo Partnersin viestintään Sanna Oinoselle, tiedottaja@noho.fi.

Tulosinfo on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2019-q1-tulosinfo. Tilaisuuden kieli on suomi.



Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä. Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019 on luettavissa tiistaina 7.5.2019 julkistuksen jälkeen noin klo 8 osoitteessa https://www.noho.fi.

Lämpimästi tervetuloa tilaisuuteen!