Kutsu: Nuori toimittaja, tervetuloa keskustelemaan ja haastamaan asiantuntijoita työeläkejärjestelmästä 24.11.!

Mitä viimeisimmällä eli vuoden 2017 eläkeuudistuksella tavoiteltiin? Miten työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelijat valmistautuvat 2017 uudistuksen tulosten tarkistukseen, jonka on määrä olla vuonna 2026? Voiko ensi vaalikaudelle odottaa eläkeuudistusta? Kuinka nuoret ja tulevat sukupolvet otetaan siinä huomioon? Telan tilaisuudessa torstaina 24.11. klo 17:00–18:30 Sky Loungessa (Salomonkatu 17) kysymyksiin ottavat kantaa työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvottelijat SAK:sta, Akavasta ja STTK:sta ja EK:sta.

Ohjelmassa on luvassa työmarkkinaosapuolten paneelikeskustelu työeläkejärjestelmän päätöksenteosta ja tilannekuvasta kohti vaaleja sekä vapaamuotoista ajatusten ja ideoiden vaihtoa asiantuntijoiden ja nuorten vaikuttajien kesken. Tilaisuus on osa Arkadia 2023 -ohjelmaa, jossa nuoret kansanedustajaehdokkaat, vaikuttajat ja eri alojen asiantuntijat kohtaavat. Tela on mukana viestintätoimisto Eurofactsin luotsaamassa ohjelmassa.

Paneelikeskustelussa ovat mukana

SAK:n työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari

Akavassa eläkkeistä, lakisääteisestä sosiaaliturvasta ja sosiaalivakuutuksesta vastaava johtava asiantuntija Katri Ojala

STTK:ssa eläke- ja sosiaaliturva-asioista vastaava asiantuntija, juristi Samppa Koskela

EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari

Tilaisuus järjestetään Sky Loungessa (Salomonkatu 17, B-rappu, 13. krs.)

Ilmoittautumiset viestintäpäällikkö Jenni Heinolle, p. 040 1704656, jenni.heino@tela.fi.