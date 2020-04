KUTSU: Online-tilaisuus luovuudesta ja sen merkityksestä COVID-19-kriisissä, 21.4. klo 10

Suursuosion maailmanlaajuisesti kerännyt tilaisuus luovuudesta ja sen merkityksestä COVID-19-kriisissä tänään 21.4. klo 10 alkaen.

Jyväskylän yliopiston UNESCO Chairs ja CCE Finland -yhdistys järjestävät tiistaina 21.4.2020 klo 10.00–16.30 online-konferenssiin luovuudesta ja sen merkityksestä COVID-19-kriisin keskellä. Konferenssi juhlistaa YK:n kansainvälistä Maailman luovuuden ja innovaation päivää. Tilaisuudessa pohditaan pandemian vuoksi ongelmallista ja surullista maailman nykytilaa.

Tapahtumassa on mukana useita kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita ja koulutusinnovaatioiden asiantuntijoita niin Suomesta kuin maailmalta. Puhujina on myös esimerkiksi opettajia koronan sulkemilta alueilta, kuten Italiasta. Aiheina on muun muassa etäopiskelun haasteet, STEAM-koulutuksen luovat ja innovatiiviset mahdollisuudet sekä terveyteen, hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvät kysymykset kriittisissä tilanteissa.

Jyväskylän yliopiston UNESCO-professorit Pekka Neittaanmäki ja Heikki Lyytinen aloittavat iltapäivän liveosuuden klo 13 eteenpäin. Neittaanmäki on tietoyhteiskuntaan keskittyvän oppituolin haltija ja Lyytisen oppituoli puolestaan keskittyy maailmanlaajuiseen lukutaidon edistämiseen.

Osallistujia on ilmoittautunut jo yli 64 maasta ja viidestä maanosasta. Tilaisuutta seuraa ja siihen osallistuu yli 12 000 koulutusalan asiantuntijaa ympäri maailman.

Englanninkielinen tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Materiaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen tapahtuman verkkosivuilta.

Koordinaattorit: Kristóf Fenyvesi, Jyväskylän yliopisto ja Shirin & Heramb Kulkarni, CCE Finland

Tapahtuman järjestävät: UNESCO Chairs, Jyväskylän yliopisto ja CCE Finland