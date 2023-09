KUTSU | Helsingin kaupungin anonyymin rekrytoinnin kokeilun vaikutukset -julkaisutilaisuus 12.9.

Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan Helsingin kaupungin anonyymin rekrytoinnin kokeilua arvioineen tutkimuksen tuloksista. Julkaisutilaisuus järjestetään tiistaina 12.9. klo 13.00–14.30 Helsingin kaupungin tapahtumatorilla (Pohjoisesplanadi 11-13, Sofiankatu 1, 00170 Helsinki). Tilaisuutta voi seurata striimattuna Helsinki-kanavalla.

Voit ilmoittautua seuraamaan verkkolähetystä täällä 11.9. kello 15.00 mennessä. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille kalenterikutsun tilaisuuteen sekä linkin raporttiin, kun se on julkaistu. Helsingin kaupunki striimaa tilaisuuden eli etäosallistuminen on mahdollista kenelle tahansa myös ilmoittautumatta osoitteessa: https://www.helsinkikanava.fi/fi/web/helsinkikanava/player/event/home?eventId=242759903

Helsingin kaupunki toteutti vuonna 2020 anonyymin rekrytoinnin pilotin, jonka jälkeen anonyymi rekrytointi on vakiinnutettu osaksi kaupungin rekrytointiprosesseja. Anonyymin rekrytoinnin vaikutusta syrjintään sekä palkatun työntekijän sopivuuteen kyseiseen työtehtävään on tutkittu Laboren ja VATT:n tutkimushankkeessa, jonka aineisto koostuu Helsingin kaupungin pilotoinnista. Tilaisuudessa päästään seuraamaan tutkimustulosten esittelyä, kommenttipuheenvuoroja ja yleisön kysymyksiä.

Tilaisuuden keskusteluosuuden moderoi Mika Malirannan ja Matti Apusen talouspoliittinen M&A-podcast. Tutkimuksen tuloksia esittelevät tutkijat Ohto Kanninen (Labore) ja Tuomo Virkola (VATT) ja heidän kanssaan aiheesta ovat keskustelemassa yksikönpäällikkö Tarja Näkki Helsingin kaupungilta, ylitarkastaja Jussi Aaltonen Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta ja vt. toimitusjohtaja Nina Meincke HR Legalista.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen. M&A-podcast julkaistaan julkaisutilaisuuden jälkeisen viikon maanantaina ja se on jatkossa kuunneltavissa kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla (Spotify & Apple) sekä Laboren verkkosivuilla. Julkaistavaa tutkimusta on rahoittanut Ami-säätiö.

Lämpimästi tervetuloa!