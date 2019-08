Kutsu: Oulun yliopiston lukuvuoden avajaisjuhla 2.9.

Oulun yliopisto tuo Pyhäjärven mukaan eurooppalaisten rakennemuutosalueiden kilpailukykyä edistävään hankkeeseen 15.8.2019 09:07:16 EEST | Tiedote

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on mukana Interreg Europe -ohjelman rahoittamassa projektissa, jonka avulla tuotetaan eurooppalaisten rakennemuutosalueiden yritysten kilpailukykyä tukevia uusia ratkaisuja. Suomessa kohdealueeksi on valittu Pyhäjärvi. Pyhäsalmen kaivoksen lopettaminen Pyhäjärvellä on merkittävä haaste alueen mikro- ja pk-yritysten toiminnalle, ja siksi hankkeessa etsitään yritystoimintaa ja työllisyyttä tukevia ratkaisuja.