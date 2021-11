Kutsu: Paikallinen sopiminen yrityksessä

Kauppakamarin Paikallinen sopiminen yrityksessä -kirjassa painopiste on niissä asioissa, joilla luodaan yrityskohtaista paikallisen sopimisen kulttuuria. Kirja tuo paikalliseen sopimiseen uusia näkökulmia: mitä johdolta edellytetään, kun se rakentaa vahvan sopimuskulttuurin yhdessä luottamusmiesten kanssa ja sitouttaa koko henkilöstön kehittämisprosessiin ja uuteen toimintatapaan.

Paikallinen sopiminen – juridiikkaa ja ihmistuntemusta

Paikallinen sopiminen yrityksessä -kirjan kaksi eri näkökulmaa herättävät lukijansa pohtimaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Kirjassa avataan perinteistä toiminta-, sopimis- ja normiympäristöä sekä tarkastellaan neuvotteluja niin makro- kuin mikrotasollakin. Erityishuomio kohdistuu eri intressiryhmien näkökulmiin ja erojen huomioimiseen. Mukana on myös työpaikkatason konkretia ja HR-todellisuus.

Toinen näkökulma linkittää paikallisen sopimisen sellaisiin käsitteisiin kuin yhteisöllinen johtaminen, positiivinen ihmiskäsitys, organisaation tunneilmasto ja luottamus sekä sen rakentaminen. Paikallisen sopimisen kehittämistä tarkastellaan myös muutosprosessina.

Asiantuntevat kirjoittajat

Erkki Halttunen on toiminut organisaatioiden kehittäjänä ja konsulttina kansainvälisissä yrityksissä Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi hänellä on kokemusta teattereiden, kuntien, sairaaloiden ja yhteisöjen kehittäjänä. Halttunen on myös yhteistyökumppanina paikallisen sopimisen yhteisöllisen työkulttuurin kehittämisprosessissa.

Pertti Laine on työskennellyt 30 vuotta henkilöstöjohdossa sekä tutkijana ja kehitysjohtajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Veli-Pekka Moisalo on toiminut HR-päällikkönä teollisuudessa, vakuutusalalla ja valtionhallinnossa sekä TES-neuvottelijana vakuutusalan työnantajayhdistyksessä. Hänellä on myös pitkä kokemus organisaation ja johtamisen kehittäjänä teollisuudessa, palvelualalla, kolmannella sektorilla ja julkishallinnossa.

Julkistamistilaisuus pe 26.11. klo 14.00–15.30

Tervetuloa mukaan Paikallinen sopiminen yrityksessä -kirjan julkistamistilaisuuteen, joka järjestetään striimattuna pe 26.11. klo 14.00–15.30. Voit ilmoittautua myös mukaan Kauppakamarikaupasta alla olevasta linkistä.



