KUTSU: PETE POSKIPARTA MIES JA MIELI KIRJANJULKISTUS 17.8. 2023 KLO 15.00

Jaa

Pete Poskiparta (s. 1977) on Suomen ensimmäisiä ammattimentalisteja, joka on hämmästyttänyt katsojia täysissä saleissa Suomen lisäksi muun muassa Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Poskiparta on Vuoden Taikuri 2014, kansainvälisen Dunninger Memorial Award 2019 -palkinnon voittaja sekä Suomen Yrittäjien valitsema Vuoden yksinyrittäjä 2021.

Kansi_high res.

Tie laman kurittaman pikkukaupungin kapinoivasta koulupudokkaasta sujuvasanaiseksi showmieheksi on kuitenkin ollut kaikkea muuta kuin suoraviivainen. Rosoista polkua ovat värittäneet niin ulkopuolisuuden tunne, taloudelliset haasteet kuin masennuskin. Kirjassa kuljetaan koko taianomainen matka idearikkaan pikkupojan touhuista rankkoihin murrosiän kuohuihin ja ensimmäisistä haparoivista taikatempuista maailman mentalismin aallonharjalle. Teoksessa ääneen pääsevät Poskiparran lisäksi hänen perheensä sekä läheiset ystävänsä ja kollegansa Suomesta ja ulkomailta. Pete Poskiparta on luvannut tehdä mentalistitempun, joka on vapaasti median kuvattavissa ja jaettavissa. Kirjan kustantaja: Readme.fi Kirjan julkistus: torstaina 17.8.2023 klo 15.00 Werner Söderström/Readme.fi, Lönnrotinkatu 18 A Helsinki Ilmoittaudu heti, viimeistään 10.8. jussi.kiilamo@readme.fi Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi puh. 044 356 9937

Kuvat Kansi_high res. Lataa