Kutsu Pormestarin asukasiltaan Alppiharjuun 4. lokakuuta

Media on tervetullut Alppiharjuun seuraamaan pormestarin asukasiltaa, joka järjestetään Konepajan Brunossa torstaina 4.10.2018.

Pormestarin asukasillan illan aikana voi kysyä Alppiharjun asioista Helsingin kaupungin toimialojen johtajilta ja pormestarilta. Tilaisuus alkaa kello 19.00 ja päättyy kello 20.30.



”Kaupungissa on käytössä monia asukasvuorovaikutuksen tapoja, mutta mikään ei korvaa tapaamista kasvotusten. Siksi haluamme näitä iltoja järjestää”, sanoo Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori.



Saapumalla Konepajan Brunoon jo kello 17.30 voi Pop Up Alppiharju -tapahtumatorilla vaihtaa ajatuksia alueen asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Myös kaupungin toimialojen esittelypisteistä saa tietoa alueen ajankohtaisista aiheista.



Tilaisuuden järjestää Helsingin kaupunginkanslia yhteisyössä Alppila Seuran, Hermanni-Vallila Seuran ja Konepaja-liikkeen kanssa.



Pormestarin asukasiltoja on järjestetty yli neljänkymmenen vuoden ajan.



Asukasilloissa hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia



Kerrokantasi-kyselyn -sivuilla voi käydä tutustumassa, millaisia kysymyksiä ihmiset ovat lähettäneet jo ennakolta. Ennakkokysymyksiä käytetään pohjana asukasillan valmistelussa.



Pormestarin asukasillan tilaisuudessa käytetään viestiseinää. Se lisää illan saavutettavuutta niille, jotka eivät esteiden tai rajoitteiden vuoksi voi osallistua iltaan Konepajan Brunossa.

Asukasillat lähetetään suorana lähetyksenä ja myöhemmin tallenteena Helsinki-kanavalta.



Pormestarin asukasilta pidetään osoitteessa: Konepaja Bruno, Aleksis Kiven katu 17 A.

Konepajan Brunon kahvila palvelee koko asukasillan ajan.

Tilaisuudessa on lastenhoito yli 3-vuotiaille.



#pormestarinasukasilta



