Kutsu: PulPaper 7. - 9.6.2022 / ChemBio Finland ja Helsinki Chemicals Forum 8.-9.6.2022 Helsingin Messukeskus

PulPaper 2022: tapahtumaan osallistuu lähes 250 yritystä. Tarjolla on 40 puheenvuoroa Future Squarella ja PulPaper Conference, jonka teemoina onIT ja automaatio, ympäristö ja vastuullisuus, turvallisuus ja riskienhallinta, uudet tekstiilituotteet, tehokkuus ja pakkausratkaisut. Kaikki PulPaper-tapahtuman ohjelma on englanniksi.

ChemBio Finland 2022: ChemBio Finland on kemian ja bioteknologian ammattitapahtuma, jossa on yli 90 yritystä sekä erittäin laaja ohjelma . Kemian Päivien 2022 ohjelma pureutuu sisällössään aihealueisiin analyyttisesta elintarvikekemiasta vihreään kemiaan ja luonnonvarojen taloudelliseen käyttöön. Tapahtumassa järjestetään kahdeksan ohjelmakokonaisuutta, jotka ovat; Seuraavan sukupolven biojalostamotekniikka, Green Chemistry and C1 Value, Uusien proteiinien mahdollisuudet ja pullonkaulat, Thermal analysis to support sustainable utilization of our environment, Kemia Suomen yliopistoissa 2022, Ajankohtaista ympäristöanalytiikkaa, Turvallisuuden uusi normaali ja Kemian osaamisella raaka-aineet kiertoon. Bioalaan keskittyvässä sisällössä tartutaan mm. virusinfektioista kestävään kehitykseen ja laboratoriodiagnostiikan vientiin. Tapahtumassa järjestetään kuusi seminaaria; Biodiversiteetti ja biotekniikan mahdollisuudet, Laboratoriodiagnostiikka uudistuu ja vienti vetää, Biopankkitutkimus rakentaa tulevaisuuden hyvinvointia, tulevaisuuden lääkekehitys: Future drugs – what and to whom, Synbio Powerhouse ecosystem: Made in Microbes & Bioindustries talks sekä SusChem Innovation and Startup Forum.

Helsinki Chemicals Forum 2022 on kemikaaliturvallisuuden konferenssi, joka tuo alan johtavat asiantuntijat ja päättäjät eri puolilta maailmaa keskustelemaan kemikaalien sääntelyyn liittyvistä ajankohtaisista globaaleista aiheista. Kansainvälisen ammattitapahtuman viisi keskusteluteemaa tähtäävät kohti turvallisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Nostoja ti 7.6. (vain PulPaper)

klo 10.15 PulPaper avajaispuheenvuoron puupohjaisista tekstiileistä pitää professori, Marcus Wallenberg palkinnon vuonna 2022 saanut Ilkka Kilpeläinen Helsingin yliopistosta

klo 9-10 Keynotet PulPaper Conference: Key trends in sustainable packaging, Hannu Kasurinen, EVP/Stora Enso, Sustainability as a driver in retailer’s strategy, Riikka Joukio, EVP/Kesko ja Changes in consumer behavior following covid pandemic, Roland Lorenz, Head of Division Management Consulting/AFRY.

klo 13.00 Keynote PulPaper: Consumer trends: The “great man” is a little man looking at a good map, Mika Pantzar, Helsingin yliopisto

Nostoja ke 8.6.

klo 9.10. Keynotet Green Economy Business Summit: Circular bioeconomy – s sustainable source of growth, Jyrki Katainen, yliasiamies, Sitra ja Chemicals industry, green transition and resilience for the EU economy, Thierry Berton, Commissioner for Industry and Internal Market (video) – kysymyksiin vastaamassa Kristin Schreiber, Director at the EU. Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävä Green Economy Business Summit avaa vihreää taloutta yritysten näkökulmasta. Tapahtumassa keskustellaan siitä, miten riittävä taloudellinen hyvinvointi turvataan samalla kun ympäristökuormitusta vähennetään.

klo 12.00 ChemBio Finland: Lessons in how to innovate from the development of next generation DNA sequencing. 2020 Millennium Technology Prize winner Professor Sir David Klenerman.

klo 13.00 HCF: Keynote: The Chemical Strategy: The EU as a frontrunner on protection of human health and the environment and innovation, Kristin Schreiber, Director at the European Commission/Directorate Ecosystems.

klo 13.20 HCF: Keynote: Chemicals as the mainstay of sustainability, Peter van der Zandt, Director, ECHA

klo 13.40 Paneeli PulPaper: From Residua to Revenue – Innovations and solutions form forest and biobased industry, Marko Janhunen/UPM, Åsa Ek/Stora Enso, Sarah Price/Sappi Europe ja Ismo Nousiainen/Metsä Fibre.

klo 14.15 ChemBio Finland: Uusien proteiinin lähteiden ravitsemuksellinen laatu - ovatko kaikki proteiinit samanarvoisia, Apul. prof. Anne-Maria Pajari, Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto



Nostoja to 9.6.

klo 11.30 ChemBio Finland: Vetykulkuneuvokeskustelu, Panu Sainio, teknologiapäällikkö, Aalto-yliopisto ja Jyri Maunuksela, Kemiallisteknillinen yhdistys/ Luonnonvarakeskus.

klo 12.30 ChemBio Finland: Kemian osaamisella raaka-aineet kiertoon, Prof. Ari Väisänen, Jyväskylän yliopisto, prof. Timo Hirvi ja Kemian Seurat.

klo 13.00 ChemBio Finland: Juomissa on kemiaa, Anu Hopia ja Pekka Lehtonen



klo 13.00 PulPaper keynote: Succeeding as a woman in a male-dominated industry, Emma Kimiläinen, moottoriurheilija, F1-kommentaattori

klo 13.00–14.30 HCF PANEL 3: Can chemicals risk management be integrated with circularity and climate policy objectives?

klo 14.30-16.00 HCF PANEL 4: How to accelerate the replacement of animal toxicity testing?

klo 14.30 ChemBio Finland: Akkujen kierrätys Suomessa, Marjaana Karhu, johtava tutkija, VTT Oy

klo 14.45 ChemBio Finland: Sisäilman kemiallinen analytiikka, Hanna Hovi, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos.

Kilpailuja ja palkintojen jakoja:

ti 7.6. klo 14.40 PulPaper/Uusi Puu -hankkeen palkintoseremonia, Future Square

ke 8.6. PulPaper Award: Startup kilpailu/pitchaukset klo 10 ensimmäinen kierros (7 startupia, Future Square), klo 14.15 finaali (Future Square) ja klo 19 palkintojen jako (Musiikkitalo).

ke 8.6. klo 16.35 ChemBio Finland: Suomen Messusäätiön rahoittamat BioFinland (2 500 e) ja Kemian hyväksi -palkinto (2 500 e) sekä Kemian kiertotalouspalkinto.

Tiedotteita:

Aukioloajat:

ti 7.6. klo 9-17 PulPaper after work klo 16.30-19.00

ke 8.6. klo 9-17

to 9.6. klo 9-16

