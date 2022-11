Kutsu: Pysäytetäänkö luontokato — Tilaisuus Tiedekulmassa 29.11. klo 17

Aika: 29.11 klo 17.00-18.00

Paikka: Tiedekulma (Yliopistonkatu 4, Helsinki). Tilaisuus on katsottavissa myös streamin kautta.

Keskustelemassa:

Janne Kotiaho, Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston ekologian professori

Aleksi Lehikoinen, yli-intendentti, Luontopaneelin jäsen, Helsingin yliopisto

Maria Ohisalo, ympäristöministeri

Marina von Weissenberg, pääneuvottelija, ympäristöministeriö

Tilaisuuden juontaa Riikka Suominen

Tilaisuus on katsottavissa myös streamin kautta.



Tervetuloa kuulemaan, millaisia kansainvälisiä tavoitteita luontokadon lopettamiseksi on luvassa ja millaisia vaikutuksia niillä tulemaan olemaan meille kaikille. Miltä neuvottelutilanne näyttää tällä hetkellä, onko luontokadon pysäyttämiseksi toivoa? Mitkä ovat neuvotteluiden kriittiset pisteet? Millaisia ovat keinot luontokadon pysäyttämiseksi? Entä mikä on luontokadon tilanne Suomessa ja millaisia toimia vielä tarvitaan kotimaassa?

Historiallisen tärkeä YK:n biodiversiteettisopimuksen huippukokous COP15 järjestetään 7.-19.12 2022 Montrealissa. Päämääränä on päättää uusista kansainvälisistä tavoitteista luontokadon pysäyttämiseksi.

#LuontoCOP15