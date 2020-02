Kutsu: SAK esittää uusia kannustimia työttömyysturvaan ja työttömien koulutukseen

Jaa

Pelkän peruskoulun varassa on Suomessa edelleen noin 600 000 työikäistä ihmistä. Heidän työllisyysasteensa on jämähtänyt alle 50 prosenttiin. Työllistyminen on usein hankalaa myös niillä tutkinnon suorittaneilla, joiden osaaminen on ajan ja puutteellisen työkokemuksen myötä vanhentunut.

Työttömien osaamista on nostettava, jotta työllistyminen on mahdollista. Tähän tarvitaan kannustavaa työttömyysturvaa ja työttömien koulutusmahdollisuuksien lisäämistä. SAK esittelee oman työtöntä tukevan vaihtoehtonsa ajankohtaiseen työttömyysturvakeskusteluun tiistaina 11. helmikuuta kello 10.30–11.30

SAK:n keskustoimistolla, Pitkänsillanranta 3, Helsinki. Ehdotuksia esittelevät SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, johtaja Saana Siekkinen ja sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen. Ennen tiedotustilaisuuden alkua tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa alkaen kello 10. Pyydämme ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen viimeistään maanantaina 10. helmikuuta:

https://www.lyyti.in/SAK_4674

Avainsanat KoulutusSAKTyöttömyysturva

Yhteyshenkilöt