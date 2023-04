Kutsu: Satakunta ja sen kunnat tilastoissa 4.5.2023

Naisten osuus eduskuntavaalien ehdokkaista suurempi kuin koskaan aiemmin 22.3.2023 08:02:20 EET | Tiedote

Naisten osuus vuoden 2023 eduskuntavaalien ehdokkaista on 42,9 %, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Naisten osuus ehdokkaista on nyt suurempi kuin kertaakaan aiemmin. Eduskuntavaalien ehdokkaista enemmistö on aina ollut miehiä. Nyt ehdokkaista miehiä on 1 385 ja naisia 1 039. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Eduskuntavaalit-tilastoon.