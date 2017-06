Kutsu: Seminaari transihmisten oikeuksista Pohjoismaissa 28.6. klo 13

21.6.2017 14:43 | Amnesty International

Toteutuvatko transihmisten oikeudet Pohjoismaissa? Miksi Suomi laahaa lainsäädännössään jäljessä? Transihmisten oikeuksia käsittelevässä seminaarissa kuullaan näkemyksiä translaista niin pohjoismaisilta asiantuntijoilta kuin suomalaisilta poliitikoilta. Tilaisuuden avaa heinäkuussa perhe- ja peruspalveluministerinä aloittava Annika Saarikko.

Aika: Keskiviikko 28.6. klo 13–15.30

Paikka: Nordic Point, Kaisaniemenkatu 9, 00170 Helsinki

Pohjoismaiset transaktivistit, asiantuntijat ja päättäjät kokoontuvat Helsinkiin keskustelemaan translain tilanteesta eri maissa. Seminaarissa kiinnitetään erityistä huomiota eri maiden lainsäädäntöjen eroihin sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyen.

Miten transihmisten oikeudet ja hyvinvointi on otettu huomioon lainsäädännön uudistuksissa Norjassa ja Tanskassa? Miten ihmisoikeusnäkökulman tulisi ohjata lainsäätäjiä Ruotsissa, ja erityisesti Suomessa?

Tilaisuuden avaa heinäkuussa perhe- ja peruspalveluministerinä aloittava Annika Saarikko (kesk). Tilaisuuden suojelijana toimii nykyinen ministeri Juha Rehula (kesk).

Kansainvälisistä vieraista seminaarissa puhuu muun muassa Ulrika Westerlund, joka johtaa Ruotsin hallituksen tilaamaa selvitystä translain uudistamisen ihmisoikeusvaikutuksista. Tilaisuudessa kuullaan myös transaktivisti Jeanette John Solstad Remøa, joka antoi kasvonsa kampanjalle, jonka lopputuloksena Norjassa on yksi Euroopan edistyksellisimmistä translainsäädnnöistä.

Amnestyn tuoreen kansainvälisen Rohkeus-kampanjan aktivisti Sakris Kupila avaa omia kokemuksiaan suomalaisena transnuorena. Paneelin alustuksena myös Trasekin puheenjohtaja Panda Ericsson ja Jeanette John Solstad Remø kertovat, miten translaki vaikuttaa heihin henkilökohtaisesti. Keskusteluun osallistuvat myös kansanedustajat Eva Biaudet (r), Silvia Modig (vas), Olli-Poika Parviainen (vihr), Sari Raassina (kok) ja Antton Rönholm (sd).

Seminaari on englanninkielinen. Ohjelma on kokonaisuudessaan alla.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Amnesty International Suomen osasto, Seta, Trasek ja Pohjoismaiden neuvoston yhteydessä toimiva Nordic Point. Tilaisuus on osa Helsinki Pride -viikon ohjelmistoa.

Legal Gender Recognition in the Nordic Countries -seminaari 28.6. klo 13–15.30.

12.15 Coffee, tea, refreshments and snacks.

13.00 Opening of the seminar

Welcoming words: host Kasper Kivistö and Anna Jungner-Nordgren from the Nordic Region in Focus Finland

Greeting from the patron of the seminar: Minister of Family Affairs and Social Services (FASS) Juha Rehula.

Opening speech by MP Annika Saarikko. Saarikko will replace Rehula as Minister of FASS in July.

13.15 Introduction of different legislative approaches of LGR in the Nordic Countries

Sweden: Presenter Ulrika Westerlund. The Government of Sweden has initiated an inquiry for strengthening life terms and improving life conditions for trans and intersex people in 2016. The inquiry chair appointed by the Government to lead the investigation is Ulrika Westerlund. Westerlund has worked extensively with LGBT rights in various positions and in different organizations.

Norway: Presenters Jeanette John Solstad Remø. Remø is a prominent trans*rights activist in Norway, a former submarine commander, a leading campaigner in process that resulted in a comprehensive legal reform in Norway. She is member of Norwegian Human Rights Alliance and Norwegian Association for Transgender people (FTP-N).

Denmark: Presenter Helle Jacobsen. Jacobsen is working as a campaign manager and a researcher at Amnesty International Danish Section. As a researcher Jacobsen has contributed to reports such as The state decides who I am: Lack of legal gender recognition for transgender people in Europe (Amnesty International January 2014) and Europe: First, do no harm: Ensuring the rights of children with variations of sex characteristics in Denmark and Germany (AI, May 2017). Jacobsen steered campaigning for the human rights based legislation of gender recognition. The new law came into force on 1 September 2014.

Finland: Pia Puu Oksanen and Terhi Aaltonen. Oksanen is working as an advisor at Amnesty International Finnish Section. Aaltonen is acting secretary general at SETA - LGBTI rights in Finland.

14.15 Questions, discussion.

14.30 Panel discussion

First three individuals who have trans* background discuss about the effects of legal gender recognition in their life. Panda Ericsson (Chair, Trasek – Finnish Association for trans- and intersex rights), Sakris Kupila (transactivist, and Amnesty’s BRAVE-campaign individual) and Jeanette John Solstad Remø.

After that panelists are invited to join. Panelists: Eva Biaudet (SFP), Antton Rönholm (SDP), Olli-Poika Parviainen (GP), Silvia Modig (LA), Sari Raassina (Coalition).

15.15 Closing remarks by Richard Köhler, Transgender Europe, Senior Policy Officer

15.30 The seminar ends.

After the event audience is welcome to join a get-together of Nordic transactivists at the Nordic Point Library until 17:00. Refreshments, discussion, inspiring encounters and shared experiences are on the agenda, in a non-formal way.

Organisers: Amnesty International Finnish Section, SETA - LGBTI rights in Finland, Trasek – Finnish Association for trans- and intersex rights and The Nordic Region in Focus Finland.

The event is part of the Helsinki Pride Program.