KUTSU SEMINAARIIN 14.6.2018: Suomalaiset yritysjohtajat pitävät hybridivaikuttamisen uhkaa merkittävänä

Joka kymmenes suomalainen yritys, suurista peräti viidennes, kertoo joutuneensa hybridivaikuttamisen kohteeksi. Valtaosa yrityksistä pitää suomalaisten liiallista avoimuutta ja sinisilmäisyyttä suurimpana heikkoutena hybridivaikuttamisen suhteen, selviää Helsingin seudun kauppakamarin Elinkeinoelämä ja hybridivaikuttaminen 2018 -tutkimuksesta.

Kauppakamarin kyselyyn vastasi 762 suomalaista eri toimialoja ja yrityskokoluokkia edustavaa yritysjohtajaa. Tiedot kerättiin toukokuussa 2018. Selvityksen teki suomalais-amerikkalainen ryhmä.

Tervetuloa kuulemaan, miten yleistä yrityksiin kohdistuva hybridivaikuttaminen on ja miten yritykset osaavat varautua siihen Elinkeinoelämä ja hybridivaikuttaminen -seminaariin.

Aika: torstai 14.6.2018 klo 12.00

Paikka: Kalevankatu 12, 2. krs, Helsinki

Ohjelma:

11.45 Ilmoittautuminen



12.05 Tilaisuuden avaus

Helsingin seudun kauppakamari

12.15 Mitä hybridivaikuttaminen on?

Pasi Eronen, johtava tutkija, Foundation for Defence of Democracies

Chris Fogle, toimitusjohtaja, CyVantage LLC

13.00 Liike-elämä ja hybridivaikuttaminen 2018 -selvityksen tuloksia

Panu Vesterinen, projektipäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari

Chris Fogle, toimitusjohtaja, CyVantage LLC

13.30 Kahvitauko

13.50 Hybridivaikuttaminen ja yrityksesi -keskusteluharjoitus

Chris Fogle, toimitusjohtaja, CyVantage LLC

15.20 Hybridiuhat – uusi haaste länsimaiselle yhteyskunnalle

Jukka Savolainen, Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtaja, Euroopan Hybridiosaamiskeskus

16.00 Loppukeskustelu

