Kutsu: Tampereen yliopisto juhlii lukuvuoden avajaisia 5.9.

Väitös: Tekniikan aloilla koettiin yliopistofuusion uhkaavan tekniikan identiteettiä 30.8.2022 13:30:41 EEST | Tiedote

Tampereen yliopistofuusiosta on uutisoitu laajasti ja erityisesti entisen Tampereen yliopiston näkökulma on ollut vahvasti esillä mediassa. Keskustelu on koskenut muun muassa yliopiston mainetta ja brändiä, teknologiateollisuuden roolia uuden yliopiston hallituksessa sekä yliopiston säätiömuotoa. FM, HM Tea Vellamon väitöstutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että myös tekniikan aloilla oltiin ja ollaan edelleen huolissaan uuden Tampereen yliopiston identiteetistä, sen vaikutuksesta tekniikan aloihin sekä sidosryhmäsuhteisiin.