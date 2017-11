Kutsu tekoälykeskusteluun! Tervetuloa perinteiseen EMU Roundtableen, jossa tällä kertaa keskustelevat tekoälyasiantuntijat.

EMU on talouspalvelumuotoilutoimisto, jonka kirjanpitorutiinit tulevat katoamaan tekoälyn hoidettaviksi. Samalla tavoin kuin EMUn asiakkaiden business muuttuu neljännen teollisen vallankumouksen myötä, niin myös EMUn talouspalvelumuotoilijoiden työ elää. Tulevaisuudessa tehtävänä on yhdessä tekoälyn kanssa saada asiakkaan liiketoiminta kilpailu- ja markkinatilanteen kannalta optimaaliseen tilaan.

EMU auttaa yrityksiä ja yrittäjiä loikkaamaan tulevaan 4.0 -maailmaan ja valmistaa heitä kohtaamaan digitaalisen tulevaisuden. Nämä keskustelut ovat osa tätä prosessia tuomalla asiakkaille ja sidosryhmille bisneksen kannalta relevanttia tietoa digitalisaatiosta.

Tapio Meltti on EMUn osakas, lakitiimin vetäjä ja avainasiakkaiden lakimies. Tapion iloisen ulkokuoren alla on ensiluokkainen osaamistausta pankkimaailmasta ja juridiikan parista.

Jaakko Lindgren on digitaalisen maailman juristi ja teknologiaoikeuteen erikoistuneen Dottir asianajotoimiston osakas. Dottir toimii modernin juridiikan aloilla Helsingissä, Berliinissä ja San Franciscossa. Jaakko on myös toiminut suuren suomalaisen pörssiyhtiön lakimiehenä sekä asianajajana Suomen vanhimmassa asianajotoimistossa, sekä Suomen IT-oikeuden yhdistyksen puheenjohtajana. Hän on Suomen merkittävimpiä asiantuntijoita, kun katsotaan lainsäädännön näkökulmaa tekoälyyn.

Antti Merilehto puolestaan on maan tunnetuimpia tekoälyn tulkkeja. Hänen työuransa digitaalisen liiketoiminnan saralla on vaiherikas. Antti on toiminut mm. Googlen Euroopan pääkonttorilla ja nykyään maajohtajana Finch Finland -yrityksessä. Hänet tuo keskusteluun helmikuussa julkaistava kirja: Tekoäly - matkaopas johtajalle, joka avaa tekoälyn soveltamista liiketoimintaan käytännöllisin esimerkein. Kirjaa varten Antti on haastatellut yli sataa alan tekijää Oulusta Mumbaihin ja Berliniistä Piilaaksoon.