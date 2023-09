KUTSU: Tervetuloa Björn Wahlroosin muistelmien julkistamistilaisuuteen 28.9.

Wahlroos muovasi 1990-luvulla Suomen talouselämää uuteen uskoon. Investointipankki Mandatumin perustajana ja toimitusjohtajana hän istui neuvottelupöydissä, joissa suuryrityksiä myytiin, järjesteltiin ja fuusioitiin. Myllerrys läpäisi yrityskentän pankeista metsä-, metalli- ja mediayhtiöihin. Samalla Suomi uudistui ja kiinnittyi lopullisesti länteen.

Wahlroos kuvaa muistelmiensa toisessa osassa hektisimpiä työvuosiaan, jotka huipentuivat vuosituhannen vaihteen internet-kuplaan. Kirja tarjoaa Wahlroosin päiväkirjamerkintöjen pohjalta ainutlaatuisen kurkistusaukon sisäpiireihin, joissa yritysjärjestelyistä neuvoteltiin ja päätettiin. Kerrontaa sävyttävät terävät henkilökuvat Suomen ja Ruotsin talouden kärkivaikuttajista ja huimista avaintilanteista. Wahlroos analysoi lisäksi kuinka tietyt vaikutusvaltaiset suvut ovat hoitaneet yrityksiään ja omaisuuksiaan – toiset menestyksellisemmin kuin toiset.

Björn Wahlroos (s. 1952) on kauppatieteiden tohtori. Hän on toiminut hallitusten puheenjohtajana Nordeassa, Sammossa ja UPM-Kymmenessä. Otava on julkaissut useita Wahlroosin kirjoja, viimeksi muistelmien ensimmäisen osan Barrikadeilta pankkimaailmaan – Eräänlaiset päiväkirjat 1952–1992 (2021).

