Kutsu: Tervetuloa Jussi Ahlrothin ja Mike Pohjolan Game of Thrones-kirjan julkistamistilaisuuteen 23.10.

Jussi Ahlrothin ja Mike Pohjolan Westerosin kirjeenvaihtaja on täydellinen uutuuskirja Game of Thrones-faneille. Tervetuloa elokuvateatteri Andorraan (Helsinki) tiistaina 23.10. klo 17 juhlistamaan kirjan julkistamista ja katsomaan yhdessä jakso Game of Thronesia!

Game of Thrones on maailman suosituin tv-sarja, jolla on jo yli 100 miljoonaa fania. Sarjan juonenkäänteet ja salaisuudet ovat vieneet mukanaan myös johtavat suomalaiset GoT-tuntijat Jussi Ahlrothin ja Mike Pohjolan. He sukeltavat teoksessaan Westerosin kirjeenvaihtaja sarjan tarinaan ja henkilöihin, tarjoavat kiehtovia analyyseja, arvioita ja kutkuttavia spekulaatioita. Koukuttavaa luettavaa kaikille sarjan viimeistä tuotantokautta odottaville!

Julkistamistilaisuudessa Ahlroth ja Pohjola esittelevät teoksensa sekä spekuloivat sarjan maailmasta ja henkilöistä. Tilaisuudessa katsotaan yhdessä GoT-fanien valitsema jakso, ja lisäksi illan paras cosplay-asu palkitaan!

Missä: elokuvateatteri Andorrassa, Eerikinkatu 11, Helsinki

Milloin: tiistaina 23.10. klo 17-20

Ilmoittautumiset: adele.couavoux@otava.fi

Ohjelma:

17.00 – 18.00 Kirjan esittely ja GoT-spekulointia

18.00 – 19.00 Jakson katselu

19.00 – 20.00 Loppupuinnit ja cosplay-kilpailun voittajan julkistus

Tarjolla olutta, siideriä ja virvoitusjuomia.

Jussi Ahlroth on Suomen johtava Game of Thrones -kommentoija. Hän on Helsingin Sanomien toimittaja ja soittaa bassoa death metal -bändissä.

Mike Pohjola kirjoittaa romaaneita, televisiota, elokuvia, teatteria ja pelejä. Taiteen maisterilla on 30 vuoden kokemus fantasiamaailmoista.

Tervetuloa!