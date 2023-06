KUTSU: Tervetuloa Kemianteollisuuden keskustelutilaisuuteen SuomiAreenalla to 29.6. klo 12

Tulevan hallituksen on varmistettava, että vihreän siirtymän miljardi-investoinnit toteutuvat – Suomi uhkaa jäädä jalkoihin kilpajuoksussa ilman teollisuusmyönteistä politiikkaa 14.6.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Viime kuukausina on uutisoitu jättimäisistä vihreän siirtymän investointisuunnitelmista Suomeen, muun muassa akku- ja vetyteollisuuteen sekä merituulivoimaan. EK:n tietojen mukaan erilaisia teollisia hankkeita on suunnitteilla peräti noin 90 miljardilla eurolla. Huomattavaa on, että hankkeista noin 70 miljardia on esiselvitys- tai suunnitteluvaiheessa. Jotta nämä investoinnit todella toteutuvat Suomessa, Kemianteollisuus odottaa tulevan hallituksen tekevän osansa ja toteuttavan nykyistä teollisuusmyönteisempää politiikkaa.