KUTSU: Tervetuloa Matka 2018 -messuille!

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut avaa matkailuvuoden tammikuussa, 17.–21.1.2018. Matkamessuilla on mukana 900 matkanjärjestäjää, matkakohdetta ja palveluyritystä 82 maasta.

Matkamessut on avoinna:

18.1. ammattilaisille ja medialle

19.-21.1. kuluttajille

19.-21.1. Helsingin Caravan-messut

Keskiviikkona 17.1. järjestettävä Matka Workshop Day on Pohjoismaiden suurin matkailun osto- ja myyntitapahtuma. Toimittajat voivat tulla tutustumaan tapahtumaan ilmoittautumalla Matkamessujen tiedottajalle.

Matka 2018 tilaisuudet medialle

Matkamessut Destinations Breakfast

to 18.1. klo 8.30–10, Talvipuutarha, Messukeskus

Destinations Breakfastissa on mahdollisuus tavata suomalaisten ja ulkomaisten turistitoimistojen ja alueorganisaatioiden edustajat, sopia haastatteluja messuille ja katsastaa kohteiden uutuustarjonta. Tilaisuus on tarkoitettu Matkamessuille akkreditoituneille toimittajille ja bloggaajille.

Matka 2018 avajaiset | Opening ceremony

to 18.1. klo 11–11.20, Inspiration stage, halli 7

Welcoming words, CEO of Messukeskus Anni Vepsäläinen

Opening of Matka 2018, Minister for Foreign Trade and Development Kai Mykkänen

Ruanda, one of Matka’s new countries, Ambassador of Ruanda

Music by SápmiGroove

Matkailutoimittajien killan palkintojenjako

to 18.1. klo 11.25–11.55, Inspiration stage, halli 7

Matkailutoimittajien Kilta palkitsee vuoden parhaimmat matkailutuotteet ja ansioituneet henkilöt. Lisätietoja: Matkailutoimittajien Kilta, sihteeri Ritva Törmänen, sihteeri@matkailutoimittajienkilta.fi

Euromonitor International: What awaits the travel industry?

to 18.1. klo 14.00–14.45 Matkatieto-lava, halli 1

The outlook for travel and tourism demand remains positive in terms of number of trips and tourism receipts globally. However, the future growth rates can develop under different scenarios. The industry will be influenced by global factors such as macroeconomic environment, geopolitical stability, safety issues. What is more, changing consumer habits and bigger desire for experience over things will be also important industry driver.

Caravan-messujen tiedotustilaisuus ja kierros messuilla

pe 19.1. klo 11, Messukeskus, kokoustila 201

Faktaa ja taustaa matkailuajoneuvojen myynnistä 2017, toiminnanjohtaja Antti Siljamäki, Matkailuajoneuvotuojat ry

Yhdysvalloissa matkailuajoneuvolla, Petteri Vähäkangas



Lisätietoja:

Matka, tiedottaja Johanna Suni p. 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com

