Kutsu: Tervetuloa näyttelyn Jarmo Mäkilä: Matrix Hardcore ennakkoesittelyyn tiistaina 7.12.2021 klo 14−15. Sinebrychoffin taidemuseoon, Bulevardi 40

Millainen on todellisuus todellisuuden sisällä, kun kaikki ei olekaan sitä miltä näyttää? Kuvataiteilija Jarmo Mäkilä maalaa teoksillaan katsojan mieleen kertomuksia. Yksityiskohdat avaavat toisia maailmoja. Mäkilän tuoreet teokset käyvät taidehistoriallista vuoropuhelua vanhan taiteen kanssa ja haastavat sinut mukaan.

Jarmo Mäkilän yksityisnäyttely on saanut nimekseen Matrix Hardcore. Sanaparin ensimmäinen osa viittaa samannimiseen tieteiselokuvaan, jossa ihmisten todellisena pitämä maailma paljastuu virtuaalimaailmaksi, jonka alla on toinen, todellinen ja varsin painajaismainen maailma. Nimen toisen osan Mäkilä liittää klassiseen maalaustaiteeseen, jossa esiintyvien mytologisten aiheiden esitystapa on usein raaka ja lihallinen, täynnä visuaalista ja psykologista draamaa.

Taidemaalari ja kuvanveistäjä Jarmo Mäkilä (s. 1952) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän valmistui kuvataideakatemiasta vuonna 1974 ja sai taideyhdistyksen dukaattipalkinnon vuonna 1973. Koko uransa ajan Jarmo Mäkilä on ollut Suomen taiteessa oman tiensä kulkija ja suunnannäyttäjä. Hän kuuluukin maamme merkittävimpiin kuvataiteilijoihin. Hän on pitänyt lukuisia näyttelyitä 1970-luvulta lähtien Suomessa ja ulkomailla. Suomessa Mäkilällä on ollut yksityisnäyttelyt mm. Amos Andersonin taidemuseossa, HAM:ssa, Sara Hildenin taidemuseossa, Porin taidemuseossa ja ensimmäisenä suomalaisena kuvataitelijana Kiasmassa 1998. Hänen teoksiaan on useissa kokoelmissa Suomessa ja ulkomailla. Mäkilä sai Pro Finlandia -mitalin vuonna 2002.

