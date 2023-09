KUTSU: Tervetuloa Nuori Ben Zyskowicz –kirjan julkistamistilaisuuteen 2.10.

Kariston kaunokirjallisuuden kustantaminen vahvistuu: Silka Raatikainen kustannuspäälliköksi, Tiina Nevametsä kustannustoimittajaksi 7.9.2023 15:46:05 EEST | Tiedote

FM Silka Raatikainen on nimitetty Kariston kaunokirjallisuudesta vastaavaksi kustannuspäälliköksi 1.10.2023 alkaen. Hän on työskennellyt Kustannusosakeyhtiö Otavassa vuodesta 2009 alkaen, viimeiset yli kymmenen vuotta kustannustoimittajana kaunokirjallisuuden osastolla. HuK Tiina Nevametsä on nimitetty Kariston ja Otavan kaunokirjallisuuden kustannustoimittajaksi 1.11.2023 alkaen. Tiina on työskennellyt kirja-alalla liki 20 vuotta ja toiminut kustannustoimittajana Likessä, Bazar Kustannuksessa ja Basam Booksilla sekä tehnyt freelance-toimitustöitä. Hän siirtyy kustannustoimittajaksi Otavan markkinoinnin ja myynnin tuottajan tehtävästä. Nimitykset ovat vahva panostus Kariston tulevaisuuteen ja tukevat koko Otava-kustantamoperheen pitkäjänteistä kaunokirjallisuuden kustantamista, jonka perustana ovat kirjallinen näkemys, kaupallinen tavoitteellisuus ja yhteistyö. ”Olen valtavan iloinen päästessäni perinteikkääseen Karistoon rakentamaan vahvaa kustannusohjelmaa yhdessä kollegoiden ja, enn