Kutsu: Tervetuloa Tunteet estradilla -näyttelyn ennakkoesittelyyn tiistaina 11.9.2018 klo 14 Sinebrychoffin taidemuseoon, Bulevardi 40

Andrea Vaccaron teos Sinebrychoffin taidemuseoon 5.6.2018 08:00 | Tiedote

Sinebrychoffin taidemuseo on hankkinut kokoelmiinsa napolilaisen taidemaalarin Andrea Vaccaron teoksen Kristus ja avionrikkoja, joka on ajoitettu noin vuoteen 1630. Andrea Vaccaro on Napolin kultakauden ajan mestari, jonka tuotanto on viime aikoina herättänyt erityistä kiinnostusta tutkijoiden parissa. Hänen varhaistuotantonsa, johon myös Sinebrychoffin taidemuseon hankkima teos lukeutuu, on edelleen vähemmän tunnettua.