Kutsu tiedotustilaisuteen verkossa 10.2. kello 12: Mitä Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kakkosyksikössä tapahtui 10. joulukuuta? Mitä siitä seurasi?

STUKin nimi liitetty harhaanjohtavaan radonmittausten markkinointiin 19.1.2021 12:30:36 EET | Tiedote

Suomalaisille on syksyn ja talven aikana myyty epäluotettavia kotien radonmittauksia ja myyntityössä on käytetty luvatta hyväksi Säteilyturvakeskuksen nimeä. Luotettavan pitkäkestoisen mittauksen sijaan kotien radonpitoisuutta on yritetty selvittää nopeilla pikamittauksilla.