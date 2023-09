Kutsu: Tiedotustilaisuus Kirjalansalmen sillan tilanteesta

Kirjalansalmen sillan kunto on heikentynyt oletettua nopeammin. Selvitämme parhaillaan sillan kuntotilannetta tarkemmin yhdessä Väyläviraston asiantuntijoiden kanssa.

Kerromme tiedotustilaisuudessa sillan kuntotilanteesta sekä jatkotoimenpiteistä, joilla sillan käyttö pyritään varmistamaan uuden sillan valmistumiseen saakka. Raskaan liikenteen aiheuttamia kuormituksia sillalle on tarpeen vähentää.

Aika: perjantai 22.9.2023 klo 11–12.30

Paikka: Teams (linkki)

Tausta:

Kirjalansalmen silta Saaristotiellä (mt 180) on portti Turunmaan saaristoon ja ainoa kiinteä yhteys saaristosta mantereelle. Silta on erittäin huonokuntoinen ja elinkaarensa päässä. Sillalle on jouduttu asettamaan liikennerajoituksia sillan käytön varmistamiseksi uuden sillan valmistumiseen saakka v. 2025. Sillan kuntoa seurataan tehostetusti ja sillalle tehdään tarvittavia toimenpiteitä, joilla sillan liikennöitävyys turvataan.

Nykyisen Kirjalansalmen sillan tilanteesta ja liikennerajoituksista on koottu tietoa ELY-keskuksen verkkosivuille: https://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi-erityistilanteiden-infosivu-kirjalansalmen-silta

Lisätietoja: Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600