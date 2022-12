Kutsu: Tiedotustilaisuus koronan sairaalahoidon ja koronakuolemien raportoinnin muutoksesta ke 7.12. klo 9.30

Noin 80 prosenttia yläkoulun aloittaneista tytöistä ja 70 prosenttia pojista on saanut HPV-rokotteen 29.11.2022 06:30:00 EET | Tiedote

HPV eli papilloomavirus aiheuttaa useita eri syöpiä, ja paras keino suojautua tartunnalta on HPV-rokote. Yläkoulun aloittaneiden vuonna 2009 syntyneiden tyttöjen HPV-rokotuskattavuus on noin 79 prosenttia ja samanikäisten poikien kattavuus noin 71 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisen rokotusrekisterin tiedoista. Suomessa tytöt ovat saaneet HPV-rokotteet syksystä 2013 ja pojat vasta syksystä 2020 lähtien maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Tämä selittää ainakin osittain tyttöjen ja poikien rokotuskattavuuden eroa. HPV-rokotussarjaan kuuluu kaksi annosta. Niitä tarjotaan yleensä viidennellä ja kuudennella luokalla, mutta rokotteet on mahdollista saada vielä yläkoulussakin. Koronavirustilanne on voinut vaikuttaa rokotusten toteutumiseen. Tästä syystä HPV-rokotussarja voidaan aloittaa kevätlukukauden 2023 loppuun saakka myös niille alaikäisille nuorille, jotka eivät ole saaneet rokotuksia peruskoulun aikana. ”Vaikka rokotusajan pidennys johtuu koronasta, ei ole merkityst